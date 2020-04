Casals d'estiu i extraescolars de la Catalunya Central sobreviuen amb esperança de poder obrir al juliol

Els casals d'estiu i extraescolars de la Catalunya Central afronten la supervivència amb l'esperança posada en poder obrir el juliol, sempre que les autoritats sanitàries ho permetin. Amb el confinament, han hagut d'abaixar la persiana, sense cap tipus d'ingrés, però han de continuar pagant despeses. És el cas del Taller del Bosc (Manresa) per a qui el confinament ha suposat aturar l'activitat, haver demanat un crèdit ICO per tirar endavant i, malgrat tot, veure amb incertesa el futur del negoci. Malgrat l'expectació per l'anunci del conseller d'Educació d'incrementar les activitats a l'estiu, volen "més concreció". "Si al juliol no podem aixecar la persiana, ja no la podrem aixecar", ha lamentat a el seu responsable, Ricard Caballero.

Caballero va obrir el Taller del Bosc, a Manresa, ara fa quatre anys. Es tracta d'una empresa petita, en ple creixement, que a base d'esforç i dedicació han anat donant-se a conèixer. Primer com un taller on els infants poguessin desenvolupar-se a través de les arts plàstiques, la creativitat i el món del lleure, i també on es donés importància a l'educació mediambiental dels més menuts. A banda de les activitats extraescolars, des del taller també es gestionen menjadors escolars o les activitats durant la jornada intensiva que fan les escoles a finals de curs.

El màxim responsable del taller ha explicat que la crisi sanitària ha "frustrat" els plans per continuar la seva línia ascendent. "La crisi ens ha trencat, i malauradament no podrem estar gaire temps així", ha lamentat. El màxim responsable del taller també ha lamentat les poques ajudes a què, en el seu cas com a autònom, pot optar. Es queixa que les despeses i els impostos s'han de seguir pagant, encara que els hagin posposat alguns pagaments, però lamenta que fer-hi front serà "molt complicat" sense poder facturar "absolutament res".

Per poder trampejar aquest moment dur per a l'empresa i mantenir-se actius, s'han abocat, com molts, a les xarxes socials. En aquest sentit, Caballero opina que les xarxes són útils per guanyar visibilitat, però no li serveixen per tirar endavant l'empresa. "Benvingut sigui si algun dels nous subscriptors que ara ens segueixen, quan acabi tot, s'apunten al taller", ha destacat. "Però no tindran una traducció immediata per solucionar la situació de tensió que s'ha generat", ha lamentat.

Des del taller també estan plantejant habilitar la compra online i oferir kits d'automuntatge, perquè la gent pugui fer les manualitats a casa.

Dificultats per seguir endavant

Les quatre monitores a qui tenia contractades s'han hagut d'acollir a un ERTO. En aquest sentit, una de les crítiques que fa el responsable del taller és que li cobrin 300 euros per l'ERTO. "Que ho hagi de pagar una empresa que factura milions, segurament no li suposa una gran despesa, però per a nosaltres, que som petits, és un entrebanc més", ha lamentat.

Caballero també ha explicat que s'han vist obligats a demanar un crèdit ICO. "L'interès és baix, però nosaltres ja estem endeutats de fa poc quan vam obrir, i encara que hi hagi un any de carència, després estarem pagant interessos per doble via", ha assenyalat. El màxim responsable del taller ha calculat que per poder fer viable el negoci, el mes de juliol, i sempre que les autoritats sanitàries ho permetin, hauria de poder obrir. "A l'agost facturem 0 i el setembre gairebé 0. Per això durant el mes de juliol hem de treballar, per poder aguantar fins a l'octubre", ha explicat.

Casal d'estiu al taller

La seva idea és poder fer casal d'estiu al taller, treballant com altres anys un projecte cada setmana, amb activitats pel matí, i també per alguna entitat, ajuntament o associació de veïns si els ho demanen.

Caballero, però, tampoc no perd l'esperança amb el mes de juny. Si es decideix que les escoles puguin obrir el juny, volen també poder mantenir la gestió de la jornada intensiva en les escoles amb qui ja tenien contracte. I si no hi ha escola, oferiran el seu local per poder acollir 25 infants i fer activitats els matins. En aquest cas, és previst oferir preus populars.

Conscient de la situació d'incertesa, el responsable del Taller del Bosc explica que ara els seus esforços estan concentrats en intentar preveure tots els escenaris i poder donar-hi resposta "de la manera més àgil i més ràpida per poder tirar endavant".

Un campus d'estiu basat en la ciència a Manresa

El coronavirus també ha alterat l'activitat al Lab 0_6 impulsat per professionals dels estudis d'Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials de Manresa (UVic-UCC). Durant tot l'any organitzen activitats per a escoles relacionades amb la ciència i els hàbits saludables. La seva directora explica que en un curs ordinari tenen més de 6.000 alumnes de fins a 8 anys i durant el juliol fan un campus amb 23 nens per sessió els matins. Amb la irrupció de la pandèmia, però, s'han cancel·lat totes les activitats previstes fins al juny i ara treballen en el pròxims campus d'estiu. L'equip que hi treballa està format per una directora i quatre professors.

La seva responsable, Montserrat Pedreira, creu que serà una eina molt útil ara que els nens s'han quedat sense classes perquè "no és només passar l'estona amb els nens sinó d'una forma educativa". Tot i les incertes que hi ha ara, treballen en el nou campus infantil per al juliol i amb la possibilitat de donar suport als campus d'altres escoles perquè utilitzin les instal·lacions. "Pensem sobretot en els centres que tenen nens amb màxima complexitat, com col·lectius desfavorits i amb dificultats socioeconòmiques; han de ser centres de Manresa i entorns", afegeix. És per això que oferiran el projecte a les diferents administracions del territori perquè es pugui aprofitar al màxim aquest recurs.

Durant el confinament, a més, també han aprofitat les xarxes socials per acostar la ciència als més petits. Cada setmana pengen reptes per animar als nens a experimentar durant aquests dies.