Rebost del Bages fa una campanya per fer arribar els productes a domicili

El Rebost del Bages ha emprès una campanya per promoure el consum de productes locals mentre duri la situació de confinament, donant a conèixer diferents productors del territori que reben comandes de manera telemàtica i les reparteixen a domicili. Hi ha una dotzena de productors que s'han sumat a la iniciativa. Es tracta d'Artelac (formatges i altres productes làctics), Abadal (vins), Bosch i Casals (carns i embotits), Cansaladeria Singla (carns i embotits), Celler Cooperatiu d'Artés (vins i queviures), La Pirata (cerveses), Formatges Gavarresa (formatges), Cal Fuster (mel i altres productes apícoles), MengemBages (productes de proximitat), Nutrialiments (precuinats vegetarians), Roch del Bages (olis) i Forn de pa Coma (pa, farines i pastes). És possible que en els propers dies més productors s'afegeixin a la campanya.

La difusió d'aquesta proposta es portarà a terme a través dels canals de la Xarxa Productes de la Terra de la Diputació de Barcelona, així com a les xarxes socials de Bages Turisme i El Rebost del Bages, on s'anirà publicant quins són els productors que hi participen i com s'hi pot contactar per tal de fer comanda i rebre-la directament a casa.

El Rebost del Bages és un projecte impulsat pel Consell Comarcal del Bages per posar en valor els productes alimentaris de proximitat i promoure'n el consum entre els habitants de la comarca. Els seus promotors destaquen que, en moments com l'actual, es vol donar suport als productors locals que continuen treballant per tal de garantir l'abastiment d'aliments a la població, i que «el consum de productes locals és beneficiós per a l'economia del territori, per al medi ambient i per a la salut de les persones».