La propietària d'un supermercat posposa la jubilació per no deixar «la clientela penjada»

L'Antònia Creus porta tota una vida darrera el taulell del supermercat que duu el nom de la seva família a Monistrol de Montserrat. És la tercera generació d'una botiga «de barri i de tota la vida». Aquest mes de març ha fet 67 anys, i ho tenia tot a punt per deixar enrere aquesta etapa de la seva vida i jubilar-se, però la crisi del coronavirus li ha canviat els plans.

«No volia deixar penjats els meus clients i em vull acomiadar d'ells com cal, amb una abraçada», explica. Així que, de moment, la jubilació es fa esperar i Creus continuarà arremangant-se cada dia per fer el que porta fent tota una vida: treballar pels seus clients. I ho farà «fins que tot això acabi», diu.

Ho tenia tot preparat. Fins i tot, el record que havia fet expressament per regalar als seus clients el dia que abaixés la persiana per sempre. A Monistrol de Montserrat, la seva botiga és «una de les de sempre» i per a l'Antònia, la seva clientela és més que això. «Hem compartit penes i alegries, i vull acomiadar-me d'ells i de la botiga com cal», assegura.

El seu gest permet que la gent gran del poble no hagi de desplaçar-se a altres barris o municipis per poder adquirir aliments, ja que la botiga de l'Antònia és l'única de comestibles que hi ha al barri de L'altra banda, on aproximadament hi viuen unes 1.000 persones. De fet, s'ha organitzat per poder fer repartiments i, si el client li demana, li porten la compra a casa.

La Isabel Roses, una de les clientes de la botiga, té molt clar per què els propietaris del supermercat Creus han decidit continuar, i ho agraeix «enormement». «Això no té preu, no han tancat perquè som tots com una família. Als pobles, és això: una família».

Quan la botiga tanqui, per tant, doble sentiment entre els veïns de Monistrol de Montserrat. D'una banda, felicitat perquè voldrà dir que la crisi del coronavirus haurà acabat o, si més no, no serà tan dura, però de l'altra, tristesa perquè això significarà dir adéu a una botiga centenària, de les de tota la vida, que és molt més que un simple comerç.