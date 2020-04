Les deixalleries fixes del Consorci del Bages reobriran parcialment aquest dimecres

La xarxa de deixalleries fixes del Consorci del Bages per a la gestió de residus tornarà a donar servei a partir de dimecres, 22 d'abril, però ho faran de forma parcial, amb horari només de dilluns a divendres i exclusivament per rebre residus provinents d'empreses, comerços, negocis o tallers. Les portes continuaran tancades per als particulars fins a nou avís com a mesura de prevenció per la crisi del Covid-19.

A banda d'això, les deixalleries també limitaran a un màxim de 4 el número de persones permeses dins les instal·lacions, sempre en funció de la grandària de la deixalleria, amb l'objectiu de garantir la distància de seguretat entre els usuaris i minimitzar el risc de contagi. També es recomanarà als usuaris que portin mascaretes i guants per accedir-hi.

El Consorci del Bages per a la gestió de residus ha pres la decisió de fer aquesta primera fase de reobertura molt limitada per atendre les necessitats de les activitats econòmiques que ja han tornat a la seva feina habitual fa uns dies. Tanmateix, es mantenen tancades als particulars d'acord amb l'estat d'emergència actual i les recomanacions de confinament i de sortir de casa només per a activitats imprescindibles. Això inclou serveis que eren destinats principalment a l'usuari particular, com la venda de compost o el segellat de bonificacions, que continuaran aturats fins que no es reobrin oficialment les deixalleries.

D'altra banda, el Consorci fa una crida a la col·laboració de la ciutadania per evitar abandonament de voluminosos a la via pública i demana que aquests objectes es guardin a casa fins que tornin a obrir les deixalleries o es reprengui el servei de recollida de voluminosos porta a porta.