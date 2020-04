El nombre de defuncions per coronavirus a la residència de Navàs s'eleva a 15

El nombre de defuncions a la residència de Navàs en què s'ha confirmat que la causa ha estat la Covid-19 s'eleva a un total de 15, segons ha fet públic l'Ajuntament en un comunicat, després del cap de setmana. Són, per tant, tres residents més els que hi han mort en els últims cinc dies com a conseqüència del coronavirus, ja que l'anterior comunicat es va fer dimecres al i en aquell moment eren 12.

Tanmateix, el consistori navassenc posa en relleu que després que la setmana passada l'Ajuntament reclamés l'arribada de test per a la residència del poble, aquest cap de setmana "s'han produït alguns avenços". En primer lloc, s'ha procedit a la desinfecció integral del centre, "una reclamació que feia dies havia estat expressada pel consistori".

Segons el mateix comunicat, al llarg del cap de setmana també ha visitat la residència un equip de metges sense fronteres especialitzat en epidèmies, i "la direcció de la Residència i l'equip de metges van revisar els protocols d'actuació per a millorar l'eficàcia de les mesures que es prenen per bé d'evitar els contagis als residents i al personal".

Finalment, pel que fa a l'arribada de test, l'Ajuntament navassenc explica que el Departament de Salut els ha avisat que aquest dimarts, 21 d'abril vindran a fer els tests PCR a tot el personal i també als residents. D'altra banda, també ha informat que estan a l'espera de saber els resultats dels tests que es van fer a alguns treballadors i treballadores de la Residència, en motiu de l'assaig clínic dirigit per l'Oriol Mitjà i en Bonaventura Clotet.

En aquest darrer balanç, l'Ajuntament de Navàs ha concretat que a dia d'avui al municipi hi ha 44 persones que han donat positiu al poble per coronavirus. Des del passat 17 març quan es va anunciar l'estat d'alarma, al poble hi han mort 36 persones, 23 de les quals confirmades per coronavirus. A la residència d'avis i àvies del poble han mort 16 persones, 15 d'elles, com es deia anteriorment, a causa del virus.