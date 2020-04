Una quarantena de músics de Sallent creen un vídeo amb una peça sobre el confinament

Una quarantena de músics de Sallent han creat un vídeo amb la interpretació del tema «Som de Sallent», del també músic sallentí Jordi Fàbregas. Aquest dilluns a la tarda l'han començat a fer circular a través de xarxes socials, YouTube, Instagram, WhatsApp. En el vídeo hi apareixen els quaranta músics i cantants, cadascú amb el seu instrument. La interpretació conjunta ha nascut en aquest moment d'aturada per al confinament que ha fet que molts dels músics que fan habitualment camins diferents s'hagin trobat. Les interpretacions que alguns d'ells fan, cada dia, després dels minuts d'aplaudiments de les 8 del vespre han estat el generador d'aquesta iniciativa.

Roger Andorrà, un dels impulsors del projecte, ha explicat que la idea va néixer d'un grup reduït de músics de centre del poble que han anat coincidint a tocar i cantar des dels balcons, als vespres, després dels aplaudiments. Aquests interpretacions, que el divendres i el dissabte prenen un caràcter especial, amb miniconcerts que poden durar mitja hora, ha creat l'ambient ideal per poder fer aquest projecte gestat en els darrers dies i que aquest dilluns ha vist la llum.

Andorrà, interpret i compositor de gralla i altres instruments de vent, manté contacte amb Jordi Fàbregas, el músic sallentí que ha estat ànima de molts grups de folk i que fins fa poques setmanes ha dirigit el centre Tradicionàrius de Barcelona. Parlant tots dos, Fàbregas va oferir la cançó que havia fet musicant una lletra del seu pare, el mestre de català i escriptor, Josep Fàbregas i Capell. D'aquella lletra se'n va fer una adaptació per adequar-la a l'especial moment de confinament i uns arranjaments i una distribució de veus perquè tothom qui volgués hi pogués participar van fer la resta.

El mateix Andorrà ha estat qui ha coordinat aquest projecte, en el que també han tingut un paper clau, a part dels músics, Roger Jiménez, que ha fet els arranjaments; Júlia Font i Roger Andorrà, que han fet l'adaptació de la lletra; Oriol Puig, responsable de la mescla i masterització, i Guillem Cabra, que ha dut a terme l'edició del vídeo.

El grup impulsor, que ja s'ha batejat com «Música als balcons», prepara ja una segona part d'aquesta iniciativa, per acabar de dur a terme una acció a través de la cançó, que tingui un caire més popular encara. Ara es tracta que els veïns de Sallent es gravin cantant o ballant aquesta cançó i que passin els seus vídeos al telèfon 607183866. Les imatges (sense veu) es muntaran amb un nou vídeo sobre la cançó que s'ha gravat ara i així la iniciativa prendrà un to encara més popular, segons ha explicat el mateix Andorrà.

Aquests dies de confinament han despertat un nou ambient musical entre veïns a diversos carrers de Sallent i Andorrà no descarta que alguna de les idees que aquests dies van sorgint parlant de balcó a balcó no arribin a fructificar en alguna proposta més sòlida en un futur.