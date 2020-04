Càrrecs del PSC de pobles del Cardener retreuen la gestió de la Generalitat per la Covid-19

Càrrecs electes de la Joventut Socialista de Catalunya al Bages, entre els quals l'alcalde de Súria, Albert Coberó, han fet públic un comunicat en què critiquen la gestió que el govern de la Generlitat ha portat a terme de la crisi del coronavirus als seus municipis, situats al llarg del Cardener. En concret, a banda de Coberó, el subscriuen Elia Tortolero i Ángel Sáez, regidors de l'equip de govern de Sant Joan de Vilatorrada, i Ferran Verdejo, regidor de l'oposició a Cardona.

En aquest comunicat, subratllen que davant l'emergència sanitària actual «els ajuntaments de pobles i ciutats, sense pràcticament recursos, estan treballant per minimitzar i reduir l'impacte social i econòmic que ha generat -i generarà- la pandèmia; un paper difícil què, malauradament, s'ha trobat amb una gestió negligent per part del Govern de la Generalitat, qui s'ha oblidat dels ens municipals, tant en el subministrament de recursos com en la coordinació d'accions».

En aquesta línia, afirmen que al Bages «ha estat especialment dura» la situació viscuda a les àrees bàsiques de salut de Cardona, Sant Joan de Vilatorrada i Sant Fruitós-Navarcles. Argumenten que aquestes àrees d'organització sanitària, «és a dir, zones d'influència de cada centre d'atenció primària (CAP), han superat en proporció l'índex de contagi de la capital, Manresa, amb 57 casos a Cardona, 87 a Sant Joan i 118 a Sant Fruitós-Navarcles». Però que aquesta afectació de la Covid-19 «contrasta amb la reestructuració dels serveis d'atenció primària a Cardona i Sant Joan, traduïda en el tancament dels CAP d'ambdues poblacions i la seva derivació al de Súria. Una decisió dràstica que va suposar la reducció de facto dels serveis sanitaris, justament, en dues de les tres unitats bàsiques de salut bagenques més afectades».

Els electes del PSC sostenen que la decisió del departament de Salut, «en lloc de reforçar l'atenció sanitària allà on la presència del coronavirus pren més força, ha estat la contrària; tancaments i desatenció».

Hi afegeixen que ha estat «especialment dramàtica» la situació de les residències de gent gran, ja que afirmen que les xifres de defuncions durant l'emergència en alguns d'aquests centres «han arribat a representar gairebé el 50% del nombre total d'usuaris».

I en aquesta línia, els representants socialistes retreuen que «ni davant del risc d'arribar a assolir aquestes xifres ni un cop assolides, el departament d'afers socials i famílies ha entomat la seva responsabilitat. No s'ha fet arribar cap mena de material sanitari per part de la Generalitat en les hores més crítiques, no s'ha personat cap representant per donar suport als governs municipals en el control de la crisi, i no s'ha medicalitzat cap residència davant la negativa d'ingressar en hospitals als usuaris contagiats».

També subratllen que alguns ajuntaments "han hagut de posar-se en contacte directe amb la delegació del govern central, per tal que la Unitat Militar d'Emergències (UME) assumís les tasques de desinfecció que l'administració catalana ha oblidat". I retreuen al Govern que "lluny d'unir forces i agrair el suport vingui d'on vingui, s'ha privat als equipaments públics de competència de la

Generalitat de l'entrada de l'UME, com a Sant Joan de Vilatorrada o Súria".