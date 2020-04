Les Enramades de Sallent reviuran amb roses als balcons el dia de Sant Jordi

Sallent no es vol quedar del tot sense Enramades, i si aquest any no es poden celebrar per Corpus, les recordarà per Sant Jordi. L'Ajuntament i l'associació dels Amics de les Enramades van acordar fa tres setmanes suspendre l'edició d'enguany de la històrica festa sallentina davant la crisi sanitària de la Covid-19. L'entitat organitzadora, però, vol mantenir viva l'essència de la festa i ha proposat als veïns del municipi que aquest dijous, dia de Sant Jordi, omplin els balcons de roses artesanals. La iniciativa està tenint molt èxit i un gran nombre de sallentins i sallentines ja s'han posat a elaborar-ne.

La presidenta del Amics de les Enramades i ideòloga de la iniciativa, Mari Calvo, es mostra sorpresa del ressò i «molt satisfeta de la resposta de la gent». Després del «disgust» que va suposar la suspensió de la festa, Calvo va pensar «que ens havíem de posar les piles i fer pujar una mica els ànims». Per això, va proposar als veïns fer roses artesanals per guarnir els balcons. Per facilitar l'elaboració de les flors, fins i tot ha fet un extens tutorial on explica com fer grans roses de cartolina vermelles i grogues.

Tot i així, cadascú les pot fer amb el material que vulgui o tingui a l'abast. «Hi ha gent gran que n'està fent de ganxet, altres les elaboren amb goma eva, amb roba...», apunta Calvo. L'important és omplir el poble de roses i «que se senti a parlar de les Enramades i la gent no se n'oblidi».



Una iniciativa que s'escampa

Calvo, que és instagramer i una gran divulgadora de les Enramades a les xarxes socials, ha aconseguit que la iniciativa surti de Sallent i s'escampi per nombrosos municipis. Per això, ja ha rebut fotos de veïns de Lleida, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pere de Torelló, Esparreguera o Cambrils, que segueixen les seves indicacions per guarnir els balcons. També algunes escoles de la comarca s'han interessat per compartir la proposta entre els seus alumnes perquè s'animin a fer les manualitats.



L'ajuntament també lluirà flors

La presidenta de l'entitat ha fet nombroses flors per regalar a tots els veïns del seu carrer i una llarga tira de roses per penjar al balcó de l'ajuntament, que d'aquesta manera també se suma a la iniciativa. En total, Calvo ha fet 42 roses d'uns 40 centímetres.

Les Enramades de Sallent, que estan declarades Festa d'Interès Turístic i Festa Tradicional d'Interès Nacional i es remunten a fa 695 anys, s'havien de fer de l'11 al 15 de juny. Cada any, coincidint amb el Corpus diversos carrers del nucli antic escullen un tema i el decoren amb diversos materials, i converteixen cada proposta en autèntiques obres d'art efímer, que reben centenars de visitants.

En set segles d'història, no es té constància que les Enramades s'hagin hagut de suspendre mai com ha passat enguany a causa de l'emergència sanitària provocada pel coronavirus. Aquest any, però, les Enramades continuaran ben presents als carrers del poble en una altra diada també molt tradicional, la de Sant Jordi.