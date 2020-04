L'oposició de Santpedor reclama al govern que convoqui un ple

Els grups municipals de l'oposició de Santpedor, CUP, PM i El Comú, han denunciat a través d'un comunicat conjunt «l'actitud molt poc democràtica» de l'equip de govern, d'ERC i Junts. Les formacions asseguren que no els han permès participar en la gestió política de la crisi sanitària al municipi i, a més, s'ha anul·lat la celebració del ple ordinari d'abril sense «establir cap espai ni canal comunicatiu, formal o informal, entre l'equip de govern i l'oposició».

Per aquest motiu, demanen que el govern convoqui un ple extraordinari amb l'objectiu de poder col·laborar i conèixer de primera mà les mesures que s'estan prenent. Entre les propostes que fan hi ha la creació d'una comissió de seguiment de la Covid-19, on participin tots els grups polítics i que es reuneixi de forma setmanal. Aquest òrgan servirà perquè l'equip de govern informi de les mesures que s'estan prenent per fer front a la pandèmia i s'encarregaria de redactar el pla de xoc per pal·liar els efectes de la crisi que s'hauria d'aprovar al ple del maig.