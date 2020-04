Sant Joan ajorna fins al setembre la Festa Major Infantil i la d'adults i joves

Sant Joan de Vilatorrada no tindrà festa major aquest juny com és habitual, i si es pot, la traslladarà a final d'estiu. La Festa Major Infantil es preveu per al 5 de setembre, i la d'adults i joves per al cap de setmana del 18 i 19 de setembre. Així ho ha aprovat aquest dimarts la Junta de Govern Local, després de valorar el clima d'incertesa generat per la Covid-19. De moment, és la segona festa major de la comarca afectada per questa crisi, després que l'Ajuntament de Balsareny ja va decidir suspendre la de Sant Marc, que s'havia de celebrar aquest proper cap de setmana.

La Sant Joan City (com es coneix popularment la Festa Major Infantil), enguany s'havia programat inicialment per al cap de setmana del 19 al 21 de juny, i la d'adults i joves per Sant Joan, del 23 al 25 de juny, però la situació actual ha portat l'Ajuntament a triar noves dates que, tanmateix, són provisionals, a l'espera de veure com evoluciona la pandèmia. En qualsevol cas, aquest canvi farà que el format de les festes d'enguany s'hagi de readaptar a les noves circumstàncies i a les normes dictades per les autoritats competents, segons han explicat fonts municipals sense precisar més detalls.