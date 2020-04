El Bages és la segona comarca més poblada on més disminueixen les ofertes de treball

El Bages és, just darrere del Segrià, la comarca més poblada de Catalunya on més han caigut les ofertes de treball recollides pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) en un any, segons les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat. El descens interanual del març passat respecte del mateix mes de l'any passat ha estat al Bages del del 76,19%, només per sota del 77,13% del Segrià. L'evolució de la mitjana catalana ha estat una caiguda del 56,14%, vint punts per sota de la davallada bagenca.

El març figuraven 30 ofertes de treball al Bages; el març del 2019 n'eren 126. Les trenta ofertes del mes passat representen l'1,32% del total català. Respecte del mes de febrer, la caiguda en el nombre d'ofertes va ser del 40%. En l'acumulat de l'any, s'han formalitzat 180 ofertes de treball, quan en el mateix període de l'any passat se n'havien rebut al SOC 254, fet que suposa una diferència interanual del 29,13%. En els darrers dotze mesos, figuren 1.059 ofertes, pràcticament el 2% del total català, amb una caiguda respecte dels dotze mesos anteriors del14,87%.

Per oferta de lloc de treball s'entén el tràmit que fa una empresa o qualsevol altre ocupador que necessita cobrir llocs de treball de la seva organització, amb l'objectiu de trobar candidats adients a la feina. L'estadística recull les ofertes gestionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i les publicades al portal d'internet «Feina Activa».

A l'Anoia, la davallada també ha estat pràcticament de cinc punts per sobre de la mitjana catalana, però quinze punts inferior a la caiguda bagenca. Tot i la diferència de població entre una comarca i l'altra, les ofertes a l'Anoia van ser, el març, 34, l'1,50% del total del país, per sobre del valor bagenc. Si bé en l'acumulat anual la caiguda és de poc més del 35%, cinc punts més que la mitjana catalana, la davallada en els darrers dotze mesos respecte dels anteriors és tan sols del 3,63%, el que suposa la segona menor caiguda d'entre les comarques on el nombre d'ofertes de treball ha experimentat un descens, només darrere del Berguedà (-0,36%). A la resta (tret de Baix Empordà, Conca de Barberà, Alt Penedès, Pallars Sobirà, Priorat, Terra Alta i Ribera d'Ebre, on el nombre d'ofertes ha crescut en els dotze últims mesos), els descensos han estat superiors, de fins al 32%, com a la Noguera.

Quant a la resta de comarques centrals, el nombre d'ofertes va caure per sobre de la mitjana catalana en un any al Solsonès i la Cerdanya; ho fa ver per sota a l'Alt Urgell i al Berguedà, i va créixer lleument en termes absoluts al Moianès.