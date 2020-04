Santpedor distribuirà 5000 mascaretes infantils a partir de dilluns que ve

Coincidint amb el dia que els nens d'entre 3 i 14 anys podran començar a sortir al carrer, Santpedor distribuirà 5.000 mascaretes per a tots els nens d'aquestes franges d'edat que estan empadronats al poble. El lliurament es farà organitzat per edats de manera que no es fomenti una sortida massiva per a recollir mascaretes.

S'han confeccionat 5.000 mascaretes infantils de tres talles diferents i amb estampats vius perquè els agradin als més menuts. Abans de decidir si havien de dur goma lligada rere el cap o darrere les orelles es va demanar opinió a nens i nenes que les hauran de portar.

Les mascaretes més petites seran per a infants de 3 anys, també n'hi ha una segona mida per a nens i nenes d'entre 4 i 8 anys i una tercera mida per als més grans de 9 a 12 anys. Les edats compreses entre 13 i 14 anys usaran les mascaretes casolanes d'adults que es distribueixen als més de 30 establiments oberts a Santpedor.

Les mascaretes per a nens de 3 a 12 es podran recollir a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de 10 a 1, de dilluns a divendres, inclòs el dia 1 de maig. La distribució es farà cada dia per a una franja d'edat diferent. El dilluns 27 és el torn del nens de 3 i 4 anys (nascuts el 2016 i 2017), el dimarts 28 d'abril és el torn dels nens de 5 i 6 anys (nascuts 2014 i 2015), dimecres 29 d'abril ho recolliran els pares o mares dels nens de 7 i 8 anys (nascuts el 2012 i 2013), dijous 30 és el torn de nens de 9 i 10 anys (nascuts el 2010 i 2011) i divendres 1 de maig recolliran els de 11 i 12 anys (nascuts el 2008 i 2009).

12.000 mascaretes casolanes cosides per un grup de més de 50 voluntàries al poble

Les mascaretes infantils estan confeccionades pel grup de voluntàries i voluntaris que ja fa prop d'un mes que treballen coordinats per l'Ajuntament fent tot el que es pugui cosir i faci falta en aquesta crisi sanitària. Aquest grup ha passat de ser 6 persones en un primer moment a sobrepassar la cinquantena de persones.

A més de les mascaretes infantils, fins ara ja han fet més de 6.000 mascaretes per a adults que s'han destinat majoritàriament als comerços de Santpedor perquè es puguin repartir entre els veïns i les veïnes però també se n'han cosit per al CAP de Santpedor i el CAP Bages, per a les residències Can Jorba l'Onada i Sant Francesc de Santpedor i per a la residència de Callús, per a Mossos d'Esquadra, per a l'Ajuntament de Castellnou de Bages, per a Althaia i per a les cinc llars de la Fundació Cots. A més s'han cosit 400 gorres per a personal sanitari que s'han distribuir entre CAP Santpedor, les 2 residències de Santpedor, Ampans, Althaia i l'Hospital de Vic.