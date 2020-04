El govern de l'Estat fa que les farmàcies hagin de vendre mascaretes per sota del preu de cost

Les farmàcies estan comprant les mascaretes quirúrgiques d'un sol ús a un preu d'1,40 euros la unitat, aproximadament, i des d'avui, el Govern de l'Estat ha fixat que el preu de venda amb IVA inclós (el 21%) ha de ser de 0,96 euros la unitat. Aquest migdia, el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat una disposició en la que el Ministeri de Sanitat ha fixat aquest preu màxim de venda de les mascaretes quirúrgiques d'un sol ús. En la mateixa ordre també ha fixat el preu de venda del gel. En aquest cas, fins a 150 ml, el preu de venda serà de 0,021 euros el mililitre. De 15 ml a 300 ml, el preu serà de 0,018 euros, i de ml fins als 1.000 ml, baixarà fins als 0,015 ml per euro.

Algunes farmàcies han advertit del problema que hi pot haver si no es fixen, també, els preus de venda dels majoristes, que són els seus proveïdors, i del productors originàriament. De moment, però, ahir hi havia un buit. I el mateix Col·legi de Farmacèutics de Barcelona va advertir als professionals de les oficines de farmàcia de la situació.

Aquestes mascaretes són de venda lliure, tot i que coincideixen en model amb les que subvenciona CatSalut (que aquesta primera setmana van ser gratuïtes i a partir de la propera tindran un cost de 0,76 euros la unitat). Salut ha donat una primera mascareta per habitant, ja estigui a través de la tarjeta sanitària o la de Muface, per als que són funcionaris. Les que es poden atorgar a partir d'aquesta setmana, dues per targeta, tindran un preu de 0,76 euros, però si algú en vol més, caldrà recórrer a aquestes altres de venta lliure a 0,96 euros.

En les últimes setmanes, abans que les subvencionés el CatSalut, els majoristes havien arribat a vendre-les a les farmàcies a 2 euros, aproximadament, preu que javia pujat per l'escassetat que n'hi havia.

Tot i aquest intent de regulació, que de moment s'ha fet parcialment perquè encara no hi ha acord sobre els preus per a les mascaretes d'altres tipus, el 0,96 euros és una xifra que pot variar en funció de les condicions del mercat, segons la mateixa normativa publicada aquest migdia.