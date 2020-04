Investiguen el llançament de dos còctels Molotov ahir a la matinada a Sant Vicenç

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació pel llançament, ahir, dimecres, a la matinada, de dos artefactes del tipus còctel Molotov en plena via pública a Sant Vicenç de Castellet. Es tracta de dues ampolles amb líquid inflamable trobades davant del número 55 del carrer Rafael Casanova, que, segons els Mossos, s'haurien llançat al terra i no han ocasionat danys. Si bé els Mossos no han precisat l'hora dels fets, fonts testimonials explicaven ahir que s'haurien sentit dues explosions «que han ressonat a l'habitació», una a les 02.04 h de la matinada i l'altra a les 05.05 h.

Per ara es desconeix l'autor o autors del llançament dels artefactes, i el cas està en mans dels agents, que han obert una acta dels fets per estudiar com s'han produït i en quines circumstàncies. Veïns del bloc de 13 famílies que hi ha just davant d'on han esclatat els artefactes vinculen els fets als disturbis que asseguren que hi ha tot sovint a l'edifici. Els atribueixen al veí d'un dels pisos propietat d'un portal immobiliari que, segons diuen, hauria ocupat il·legalment ara fa un parell d'anys. També tindria un garatge, en aquest cas llogat, a tocar del mateix edifici. Els veïns sospiten que el llançament dels còctels Molotov podria anar lligat a les relacions poc amistoses que asseguren que l'home manté de tant en tant amb persones que ells desconeixen.

Les famílies del bloc expliquen que ja fa temps que la convivència amb aquest veí no és bona i que diverses vegades ja han denunciat males conductes. «Estem atemorits davant els greus esdeveniments que estan passant per l'okupació il·legal d'un pis d'aquest edifici, on també viu gent gran», lamenta la presidenta de la comunitat de propietaris del bloc, Esther Bartrolí.

Ella mateixa explica que hi ha hagut diversos episodis controvertits amb el veí en qüestió, des de queixes per brutícia fins a pintades, denúncies per talls de llum i aigua, o l'incendi d'una nevera davant del mateix edifici el desembre. A tot plegat, s'hi afegeixen els dos còctels molotov d'ahir a la matinada com la gota que ha fet vessar el vas: «No es tracta només d'actituds incíviques. Ara tenim por», assegura Bartrolí.