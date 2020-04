Montserrat veurà afectada la celebració de la seva diada i de la vetlla prèvia

Montserrat tindrà enguany una diada de la Mare de Déu clarament afectada per la situació d'excepcionalitat motivada per l'epidèmia del coronavirus. Per tant, la celebració de la vetlla de Santa Maria (26 d'abril) i de la solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat (27) d'enguany seran també excepcionals.

Atesa la situació actual, ambdues tindran lloc a la basílica de Santa Maria i seran presidides per l'abat Josep Maria Soler, acompanyat de la comunitat benedictina de Montserrat, però sense l'assistència de fidels ni de l'Escolania.

Només es podran seguir a través de les TV de la Xarxa de Comunicació Local (TV locals de Catalunya), de Ràdio Estel i de Montserrat Ràdio i TV ( www.montserratcomunicacio.cat), que les oferiran en directe.

La vetlla de Santa Maria d'enguany (el dia 26 a les 10 del vespre) serà, doncs, sense missa, i consistirà en l'ofici de lectures. Tradicionalment, per això, aquesta vetlla té la característica de tenir una litúrgia de la paraula més desenvolupada, ja que està composta per tres salms i diverses lectures i, en el moment de l'ofertori, l'abat rep l'ofrena de l'oli simbòlic pel manteniment de llànties que cremen durant tot l'any a la basílica, i que representen a totes les comarques de Catalunya i també a moviments i institucions que les han anat ofrenant des de fa més de set dècades.

Lògicament, tampoc no hi haurà la tradicional ballada de sardanes a les places, que es feia en acabar la missa conventual del 27 d'abril.

L'origen de l'actual vetlla de Santa Maria es remunta a l'any 1947, quan es van celebrar les festes de l'entronització. En aquella ocasió, es va reprendre la tradició multisecular de vetllar Santa Maria. Van ser molts els pelegrins i devots que en grup, en família o individualment van pujar a la basílica de Montserrat la nit del dia 26 per venerar la imatge abans de ser col·locada definitivament en el seu nou tron.