Un vídeo musical bagenc escampa les roses per les xarxes

L'artesenca Àuria Franch ha creat per a aquesta diada de Sant Jordi un video musical per escampar les roses a través de les xarxes. Es tracta d'un muntatge que té com a base una cançó que interpreta ella mateixa des de casa, acompanyada de la música de Borja Olalla, a la guitarra, que va adaptar les bases de la melodia, i de Josep Haro, al Sintetitzador i al Piano (també confinats a les seves llars).

Es tracta del tema "Rosas", del grup La oreja de Van Gogh, que Àuria Franch i Ester Claramunt han reescrit per a la diada.

Es va fer una crida a rebre imatges de gent amb roses a casa seva, i una recopilació d'aquestes són les que fan possible el muntatge del video, que des d'aquest 23 d'abril circula ja per les xarxes socials, a través del compte d'Instagram i de Youtube.

Franch ha explicat que "la finalitat d'aquest projecte es que aquest any donades les circumstàncies es pugui fer arribar la rosa a totes aquelles persones que estan lluny o estan soles, a totes les que han patit de primera mà per aquesta situació i que cada una d'aquestes roses valgui per mil i multipliqui l'amor i els somriures a tots els que les envien i les reben".

Dies enrere l'equip Àuria Franch ja va crear un vídeo amb una cover i amb la participació de moltes persones que els van enviar imatges del seu confinament i que va tenir molta repercussió a les xarxes socials.

Aleshores tot l'equip va decidir fer un altre vídeo tornant a demanar la participació de la gent per a aquest "Roses". Àuria Franch assegura que n'ha rebut centenars, i agraeix "la participació de tots els que ens han fet arribar els seus vídeos i a tots els que amb el seu treball avui fan possible que aquest món sigui un món millor".