Montserrat presenta dos ERTO que afecten prop de 300 treballadors

L'Abadia de Montserrat ha presentat dos Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) que afecten 295 treballadors. Els dos expedients s'han justificat per causa de força major. L'ERTO de més entitat és el que ha presentat l'empresa de serveis del monestir, Arsa, que afecta els 215 treballadors de la plantilla. És l'empresa que gestiona bars, botigues i restaurants del monestir, així com la seguretat i la neteja. Un 30% dels treballadors estan afectats parcialment, per atendre els serveis bàsics del monestir. L'altra empresa afectada és la que assisteix els monjos, l'Abadia. Hi treballen una vuitantena de treballadors i el 85% n'han resultat afectats.

L'afectació és fins al juliol, tot i que per a un 80% dels afectats s'estipulen plans de durada diferent. Fonts del monestir han recordat que Montserrat «depèn de la gent que hi puja», i que en aquest context d'estat d'alarma, amb totes les fonts d'ingressos tancades, els ERTO han estat inevitables.

El panorama que dibuixen aquestes fonts és complicat, i subratllen que no només han hagut de tancar aquestes empreses, sinó també el cremallera o l'aparcament.