Navàs proposa mantenir viva la Fira de Primavera amb una versió confinada

L'Ajuntament de Navàs ha proposat una versió confinada de la Fira de Primavera, de la qual aquest cap de setmana s'havia de celebrar la 88a, però que, a causa de la implantació de l'estat d'alarma per la Covid-19, s'ha hagut de suspendre (ja es va anunciar fa un mes). Tot i que, lògicament, no hi podrà haver activitat al carrer, que és el que cada any dona gruix al certamen amb un ampli espai expositiu, el consistori n'ha volgut mantenir la flama, almenys amb una representació simbòlica del que serien les activitats paral·leles, però en aquest cas fetes des de casa. Una versió confinada que es concentrarà en la jornada de diumenge, repartides al matí i a la tarda, amb una durada d'entre 4 i 5 hores.

La regidoria de Promoció Econòmica ha programat un seguit d'activitats, sorgides de la col·laboració de comerços i establiments del poble, entitats, artistes i grups de música locals i de l'entorn, entre d'altres. Així, es podrà gaudir de contes infantils, espectacles amb pallasses, teatre, concerts, receptes de cuina, tallers, dansa, pintura, fotografia, entre altres iniciatives d'oci i cultura, tot des del sofà de casa. Aquestes actes es podran seguir a través de les xarxes socials de l'Ajuntament i els canals locals.

El consistori posa en relleu que aquesta «serà una fira especial, però ni molt menys s'hi podrà encabir tots els actes que ja teníem contractats. Tanmateix, totes les activitats que teníem programades s'han ajornat fins que puguem celebrar actes als carrers i a les places».