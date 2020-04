Sant Fruitós i Castellolí fan arribar flors a totes les seves llars

Els ajuntaments de Sant Fruitós de Bages i Castellolí van repartir ahir roses a totes les llars dels dos municipis. En el cas del poble bagenc, es van lliurar flors a 3.500 llars, mentre que en el de Castellolí en van ser 350 les repartides als domicilis locals.

Al municipi anoienc, el repartiment es va fer des de primera hora del matí a càrrec dels membres de la brigada municipal, vestits per complir les mesures de seguretat sanitàries que imposa la pandèmia. L'alcalde de Castellolí, Joan Serra, va dur en persona una rosa a la veïna de més edat del municipi, la Montserrat de Cal Vilaseca. A Sant Fruitós de Bages, van ser una quinzena de treballadors municipals els que van fer el repartiment.

D'altra banda, a Berga, pacients, professionals sanitaris i tota la resta de treballadors de l'Hospital Sant Bernabé van rebre la seva rosa de Sant Jordi gràcies a diferents iniciatives solidàries impulsades tant per empreses del ter-ritori com per diferents associacions de veïns de Berga.

És el cas de la floristeria l'Orquídia, que juntament amb l'empresa Liven i les associacions de veïns de Berga van fer arribar roses a tots els pacients ingressats a l'hospital, tant homes com dones, així com a tots aquells professionals del centre que en la diada d'ahir van treballar.