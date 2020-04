El Parlament aprova un pressupost que preveu 77 milions d'inversió a casa nostra

El Parlament de Catalunya va donar ahir llum verd a uns pressupostos que a partir d'ara estaran condicionats a possibles modificacions per afrontar els impactes que ha deixat la crisi de la Covid-19, però que d'entrada recull el que el Govern de la Generalitat va acordar i presentar a final del mes de gener. I, amb el contingut amb el que ara ha prosperat, aquest pressupost suposa per a les comarques de casa nostra una inversió global de 77,6 milions d'euros. Un pressupost, però, que no inclou cap obra que es pugui considerar d'envergadura, i en els que també hi ha una part important d'obra que ja s'estava executant o, fins i tot, ja completada.

El Bages rebrà més del 40% d'aquesta inversió pressupostada, amb un total de 35,5 milions d'euros. En destaca, per import i per incidència, tres infraestructures viàries. Una és la perllongació de l'avinguda dels Països Catalans de Manresa, amb una partida prevista de més de 2,6 milions d'euros. Les obres haurien de començar a la tardor vinent des del carrer Viladordis fins al Prat de la Riba, amb la previsió que estigui enllestida el 2022. Quedaran pendents, però, 21 metres dels 35 d'amplada prevista del nou vial –tindrà car-rils de pujada i baixada i vorera, però faltaran els de l'altra banda– i no connectarà amb l'únic tram executat de l'avinguda al sector dels Trullols, que acaba passat el Decathlon. Quan estigui completament enllestida, amb les dues operacions abans esmentades, a hores d'ara sense data, serà una avinguda similar a la Universitària i funcionarà com una ronda de circumval·lació de la zona est.

La segona infraestructura que destaca per inversió al Bages de les previstes en el futur pressupost és de l'ampliació del pont d'entrada al nucli de Cabrianes, a Sallent (2,4 milions). En aquest cas, l'actuació ha d'afavorir la seguretat i la fluïdesa en la conducció, atès que l'amplada actual de la calçada impedeix el pas d'un vehicle per cada sentit simultàniament. Els treballs permetran doblar-ne l'amplada, dels 6 metres actuals als 12 metres previstos.

I la tercera infraestructura viària prevista és de l'acabament de l'enllaç a Sant Vicenç (786.000 euros) amb la C-55. Es tracta d'una obra pendent des de fa més d'una dècada i que el que preveu és la construcció d'un carril que ha de permetre la connexió natural amb la C-55 en sentit sud i que, a la vegada, dotarà d'una entrada i sortida directa al polígon industrial Pla de les Vives. Actualment, la sortida de la rotonda que porta fins al polígon està tapada per un talús, en espera que es construeixi el nou vial, que hi connectarà directament.

També en el cas del Bages, una previsió rellevant d'aquest pressupost és la partida (1,1 milions d'euros) per a la construcció de la nova escola La Serreta de Santpedor, que des de la seva creació està ubicada en barracons. Es preveu que el nou edifici tingui capacitat per a més de 200 nens, una sola línia educativa, i ocuparà més de 2.000 metres quadrats construïts en un solar annex.

El pressupost 2020 també preveu prop de 400.000 euros en diferents partides per a l'execució del nou col·lector de salmorres, tot i que cal tenir present que el pressupost global de l'obra és de més de 100 milions d'euros.

Al Moianès, la inversió prevista és de 2,7 milions d'euros en sis actuacions. Les dues que tenen un import més elevat corresponen a instal·lacions de xarxes de sanejament (aigües residuals) a Monistrol de Calders (917.171 euros) i l'Estany (721.165). Però també s'inclou una partida en aquest pressupost, de 676.000 euros per a un projecte que ja encara la recta final: la construcció del nou Parc de Bombers de Moià. Es va iniciar l'abril de l'any passat i dotarà la capital del Moianès d'una instal·lació totalment reformada i ampliada. El nou equipament permetrà prescindir dels mòduls prefabricats que fins ara han servit com a espai d'habitatge pel mal estat de les instal·lacions anteriors. La previsió era acabar-lo aquest principi d'any.

La inversió que el pressupost preveu al Solsonès puja a 7 milions d'euros i en destaca el projecte de construcció de la nova escola El Vinyet de Solsona, que fa anys que reclama l'edifici definitiu que els permeti abandonar les cargoleres. De fet, també es tracta d'una obra ja en marxa des de la tardor passada. Els pressupostos inclouen una inversió, aquest 2020, de 2,7 milions d'euros, i preveu destinar 2,5 milions l'any vinent i 526.000 el 2022. Si se segueixen els terminis que ja va avançar Educació, els prop de 200 alumnes que té el centre podrien estrenar les seves noves aules el curs 2021-2022. També s'hi preveuen obres de reforma del parc de Bombers de Solsona.

Pel que fa a la Cerdanya, els nous pressupostos hi preveuen una inversió global de 3,1 milions d'euros. La principal inversió del Govern serà per a l'estació d'esquí de la Molina, amb una partida prevista de 2.583.200 euros, que serviran per a l'explotació de les pistes, la producció de neu artificial o la maquinària. El segon destí dels diners públics més important a la comarca serà l'Hospital de Cerdanya, que rebrà una partida de 115.457 euros.

Entre les inversions de la comarca de l'Anoia, destaca la prevista en diferents obres de millora de la línia de Ferrocarrils. I en les que són més directes en municipis destaquen els diners per a la reconversió de l'Institut Badia i Margarit. Per aquesta obra, hi ha una inversió inicial d'1,8 milions d'euros, que es complementa amb una altra obra d'ampliació dels gimnàs. També hi ha inversions en maquinària i mobiliari al CAP Rosa del Vents de Montbui.