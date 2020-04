Una trentena de bombers desinfecten la residència Verge de Montserrat, a Balsareny

Una trentena de bombers han participat aquest dissabte en els treballs de desinfecció que han portat a terme a la residència Verge de Montserrat, a Balsareny. No es tracta de cap intervenció d'emergència, sinó d'una actuació preventiva que està portant a terme el cos als geriàtrics catalans. De fet, aquest dissabte, els bombers també han portat a terme una tasca similar a un altra residència d'avis de Mollet del Vallès.

En ocasions, les dimensions reduïdes d'aquests equipaments per a persones grans obliga ha de desplaçar els usuaris a altres equipaments, però en el cas de Balsareny no ha calgut i simplement els han canviat de planta, segons Bombers de la Generalitat. A part de la trentena de membres del cos, que hi han anat amb 13 dotacions, també s'hi ha desplaçat personal de suport logístic, que s'han encarregat de muntar les tendes, per tal de facilitar la feina dels bombers.

Més enllà de la feina de desinfecció, també han explicat als responsables i als usuaris de la residència els protocols de seguretat que cal seguir per evitar contagis. Al geriàtric de la població del Bages també s'hi ha desplaçat el Grup de Riscos Tecnològics. Els bombers han començat la intervenció aquest matí i a la tarda encara hi eren.