«La benzina costa menys d'un euro i baixarà fins que no hi hagi moviment»

El moviment a les gasolineres i el preu de la benzina poden ser indicadors de l'estat de l'economia del país, i a l'estació de servei del Bruc la poca quantitat de conductors que hi paren, la davallada de camions que transporten mercaderies i la baixada del preu dels combustibles denoten la paralització de l'activitat. Aquesta estació de servei de l'Anoia és una de les més importants de la Catalunya Central, per grandària i per la quantitat de vehicles que s'hi aturen, en ser al costat de l'autovia A-2, que connecta Barcelona i Madrid tot passant per algunes de les principals capitals provincials de l'estat.



El preu aquesta setmana del dièsel i la gasolina estava per sota de l'euro, i abans del confinament costava més d'un euro. «El cost de la benzina continuarà baixant fins que no hi torni a haver moviment», afirma Joan Enrich, un dels responsables d'administració de l'estació de servei.



Dilluns, la cotització del cru de West Texas Intermediate, el de referència als Estats Units, va baixar a valors negatius, tot i que divendres el preu del barril ja era de 17,03 dòlars i el de Brent, de referència a Europa, de 21,53 dòlars. Les turbulències del mercat petrolier es poden notar a l'hora d'omplir el dipòsit del cotxe? «Les petrolieres no poden aturar la producció dels pous de petroli i el problema que tenen és que no saben on emmagatzemar-ho, ja que amb l'aturada de l'activitat econòmica la demanda ha baixat en picat. Es tracta d'un problema logístic molt greu. Això es pot notar en el preu d'aquí, però tot es basa en oferta i demanda, i les gasolineres han d'abaixar el preu del litre si hi ha molts menys vehicles que en necessiten», explica Enrich juntament amb una altra responsable de l'estació de servei, Elena Sandiumenge.



L'altre gran problema amb què s'han trobat aquesta setmana les companyies petrolieres americanes, a part de no disposar d'espai per emmagatzemar el cru, és la baixada de les contractacions a llarg termini. Pel que fa al preu final del petroli, altre variables a tenir en compte són que més del 50% del cost de la benzina, a les gasolineres de l'Estat espanyol, correspon a impostos, i el cost que suposa tractar el petroli.



Per fer-se una idea de fins a quin punt ha baixat la demanda, només cal fixar-se en els conductors que paren a posar combustible. Abans de l'estat d'alarma, a l'estació de servei del Bruc passaven a posar-ne entre 200 i 300 camions cada dia. Actualment, n'hi paren entre 20 i 30. Quan encara no hi havia l'estat d'alarma, havien d'omplir cada dia els 13 tancs, amb capacitat per emmagatzemar prop de 400.000 litres, i ara tarden més d'una setmana. «Quan venen els camions de Repsol no és perquè ens estiguem a punt de quedar sense gasolina o gasoil, sinó per acabar-los d'omplir», explica Sandiumenge.

L'activitat diària



Al costat dels espais per posar combustible, a la gasolinera del Bruc hi ha un restaurant que abans del confinament solia estar ple cada dia i que ara està tancat. «Abans, entre les 7 i les 9 del matí, el restaurant solia estar ple de gent que s'hi parava a esmorzar», explica la responsable de l'estació de servei.



El seu company de feina viu a Igualada. «Vaig estar uns dies sense sortir de casa, però com que treballo en un negoci que ofereix un servei bàsic, podia passar els controls policials que hi havia als accessos. Durant les dues setmanes de confinament total, impressionava veure l'autovia, ja que pràcticament no hi havia trànsit. Aquesta setmana, s'ha notat, per sort, més moviment».