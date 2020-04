«Excepte per Setmana Santa, he treballat cada dia amb normalitat»

Aquest camioner berguedà treballa per a una serradora de Gironella i transport fusta i pinso. Barriga explica les inquietuds dels camioners, sobretot a l'hora de seguir els protocols i no contagiar-se, ja que estan en contacte amb més persones a l'hora de recollir i deixar la mercaderia. També parla de les dificultats de transportar mercaderies aquestes setmanes, sobretot perquè hi ha moltes benzineres tancades.



Quins són els principals canvis en la feina des que hi ha l'estat d'alarma?



Anem amb por, sobretot durant les primeres setmanes perquè no portàvem gaires mascaretes i guants. El material de protecció que tinc és de l'empresa per a la qual treballo, que en tenia d'abans que arribés aquí l'epidèmia. I pel que fa a la quantitat de feina, és la mateixa, nosaltres no hem notat una davallada.



Així està de sort.



Portem fusta per fer paper i alimentació animal. Per tant anem a les granges, que no poden parar la seva activitat perquè si no els animals es moririen. Ara, per exemple, em desplaço a una granja d'Ullastrell, a Vallès Occidental. També vaig molt a França, i al punt fronterer hi trobo molta vigilància, però no hi ha cap problema. Des de la setmana passada hi ha més trànsit aquí que no pas a França. Només vaig parar durant la Setmana Santa perquè era festiu, però la resta de dies he anat treballant amb normalitat.



La seva família es mostra preocupada per la seva feina?



Si jo em contagio després passo el virus a la resta de la família. I vaig amb molt de compte perquè, a més, a la meva dona la van operar fa poc i tinc por. Cal destacar, a més, que hi ha dificultats per fer el transport perquè hi ha moltes benzineres tancades i la gran majoria de les que estan obertes no donen el servei d'abans, i no podem menjar als restaurants o anar al lavabo.