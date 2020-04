«La situació millora després d'unes setmanes amb molta menys feina»

Aquest camioner de Solsona transporta cereals i molts cops s'ha de desplaçar cap a França a repartir-ne. Explica com, malgrat que l'activitat no ha parat, s'ha notat una davallada en el sector i afegeix que des que va començar l'estat d'alarma les mesures de protecció són extremes, i que quan arriba a l'empresa o al lloc de destinació actualment ni entra a les oficines.

Com ha canviat la feina amb la situació actual?



Bé, una de les coses que més han canviat és l'estat de les carreteres. I és que des de fa setmanes no hi ha trànsit i, per tant, no ens trobem problemes de circulació i, fins i tot, podem arribar a la destinació abans. Hi ha altres coses que han canviat, però l'activitat en el nostre sector no ha parat perquè encara és necessari el cereal per a moltes empreses i negocis. Les granges, per exemple, necessiten pinso per als animals i per tant no podem parar.



Fa menys viatges que abans?



La setmana passada ja va tornar a pujar el volum de feina, però durant les primeres setmanes teníem alguns camions parats perquè la quantitat de feina va baixar molt. Es donava la paradoxa que podíem treballar, perquè teníem permís per fer-ho, però en canvi fèiem menys viatges de resultes de la frenada de l'activitat.



Quines rutes fa habitualment?



Per Catalunya i també em desplaço habitualment al sud de França. En aquests moments m'he aturat a l'estació de servei del Lleó a dinar, i em dirigeixo cap a Baiona. En arribar a França, al punt fronterer de la Jonquera sí que hi ha més controls, sobretot les setmanes que hi havia les mesures més restrictives, i els agents ens demanaven els permisos de l'empresa per saber cap on anàvem i què transportàvem. Hi havia turismes que volien passar la frontera, però la policia els feia recular i no podien passar.