El trànsit registra un nou augment amb relació a la setmana passada

Les principals carreteres de casa nostra han seguit registrant un increment del trànsit en aquesta segona setmana de confinament més lax, tot i que alhora els índexs continuen estant molt per sota d'un dia normal, d'abans que es decretés l'estat d'alarma. Tal com ha anat explicant aquest diari al llarg de les darreres setmanes, de la xarxa de les nostres comarques, el Servei Català de Trànsit disposa de registres diaris de la C-16 al peatge del túnel del Cadí, i de l'eix Transversal (C-25), en el tram entre Manresa i Vic. En tots dos casos, les últimes dades que permeten fer una comparativa són de dimecres passat.



Així, en el cas del tram esmentat de l'eix Transversal, aquesta setmana s'ha produït un augment d'entre el 5% i el 6% (segons el sentit de circulació) amb relació a dimecres de la setmana passada, que va ser la primera en què també ja van poder anar a treballar les persones que exerceixen labors no considerades essencials. Cal tenir present que, en aquesta via, la setmana passada ja hi va haver un augment al voltant del 25% respecte als dies de màxim confinament. Tanmateix, en relació amb el darrer dimecres abans de l'estat d'alarma, el trànsit en aquest tram és encara el 57% inferior.



Pel que fa al peatge del túnel del Cadí, en comparació de la setmana passada hi ha hagut un augment de la circulació de vehicles del 17,4% en sentit Puigcerdà (on la setmana passada ja va créixer el 43% respecte a l'anterior), i del 8,3% en direcció Barcelona (en aquest cas, la setmana passada s'hi havia registrat un creixement del 23%i el 43% en cada sentit, respectivament).