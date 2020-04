Espanya no dona solucions a la parella santpedorenca retinguda a l'Havana

El consolat espanyol a Cuba respon al grup entre els quals hi ha una parella de catalans, ell fill de Santpedor, que «el consolat i Exteriors van anar alertant i donant facilitats fa més d'un mes [als espanyols] que eren a Cuba. I els adverteix que «a hores d'ara és molt tard» per resoldre la seva situació i ho atribueix a que el «tancament de fronteres ho fa molt difícil». La filla de la parella es va posar en contacte amb l'oficina d'informació consolar, però la resposta ha estat que l'espai aeri està tancat i que es posi en contacte amb el consolat a l'Havana.



El santpedorenc Joan Antoni Rodríguez i la seva companya, Nieves Camejo, viuen amb angoixa aquesta impossibilitat de tornar a casa seva (actualment viuen a Tarragona) i reclamen solucions al Govern espanyol, que de moment no escolta les seves peticions. També n'han estat parlant amb el delegat de la Generalitat a Mèxic.



La parella catalana forma part d'un grup d'una seixantena de persones amb passaport espa-nyol que a hores d'ara voldrien tornar en un vol cap a Madrid o Barcelona. Joan Antoni Rodríguez s'ha mostrat perplex davant «la insolidaritat» i la manca d'accions per resoldre aquest conflicte. Membres d'aquest grup d'espa-nyols que volen tornar de Cuba indiquen que «no tots els que es van quedar a l'illa ho van fer per voluntat pròpia i recorda a les autoritats espanyoles que el tancament de fronteres és efectiu per a l'operativa aèria comercial, però no per a vols de caràcter humanitari. I en aquest sentit, recorden al Govern espanyol que altres països europeus, com ara França, han posat un avió a disposició dels seus ciutadans. Rodríguez i altres membres del col·lectiu retreuen al Govern espanyol que no els va informar en el darrer vol que van organitzar de retorn a Espanya.



La parella Rodríguez-Camejo s'estan a l'Havana a casa de la germana d'ella, en un petit habitatge de 20 m2 que comparteixen amb 4 persones més. Descriuen una situació de moltes dificultats per poder comprar provisions. Hi ha tot el comerç tancat i hi ha manca de provisions.