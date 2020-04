L'abat de Montserrat reclama unitat a partits i institucions per fer front a la pandèmia

El pare abat de Montserrat, Josep Maria Soler, ha reclamat unitat a tots els partits polítics i institucions perquè se centrin en fer front a la pandèmia. "En aquests moments, sense que ningú renunciï als programes, visions i opcions pròpies, el que cal és treballar per mirar de trobar tots junts una sortida a la situació", ha explicat en una entrevista emesa aquest diumenge per la Xarxa de televisions locals la vigília del 27 d'abril, dia de la Mare de Déu de Montserrat. Soler ha augurat que, després de la crisi pel coronavirus, hi ha "un futur d'esperança", però ha advertit que hi haurà "dificultats".

L'abat ha demanat evitar "trencaments a nivell social" davant una possible crisi econòmica i ha assenyalat que això demana "esforç i treball conjunt de tothom". "És moment de sumar sense renunciar a la diversitat legítima que tenim, per reconstruir la societat ens hi hem de posar tots", ha remarcat.

Soler també ha aprofitat per demanar que, en motiu de la diada de Montserrat de dilluns, la moreneta "ajudi" els malalts i "doni força" a sanitaris. "Que tot això ens serveixi per ser millors persones", ha demanat.

També ha descartat que l'epidèmia sigui "un càstig de Déu" i ha recordat que "aquest món no és perfecte ni definitiu". "L'angoixa forma part de la vida humana", ha dit, encara que ha reconegut que la situació actual "es fa difícil d'explicar".

"No ho fem perquè ens aplaudeixin"

L'abat també ha volgut posar en valor la "tasca molt important" que l'església està fent per fer front al coronavirus. Així, ha recordat la feina de Cáritas o entitats socials de pobles dedicades a col·lectius vulnerables. "Del que es tracta és d'ajudar, estimar i servir les persones, tant si és més conegut com si ho és menys", ha resolt, per afegir després que no ho fan "per ser aplaudits".

El futur de Montserrat

Soler no ha volgut detallar quan es podrà reobrir el monestir i ha dit que caldrà veure com i quan s'inicia el desconfinament. Tot i això, ha admès que "durant uns mesos Montserrat no serà el Montserrat d'abans". A més, ha indicat que de moment el monestir "ja ha canviat" perquè no hi ha ni pelegrins ni visitants a causa del confinament.

A l'entrevista, l'abat també ha augurat que el coronavirus "evidentment deixarà empremta" al monestir. Tot i això, ha assegurat que volen "continuar al servei de la cultura perquè forma part de la idiosincràsia de Montserrat, ser un lloc de trobada de creients i no creients".

La religió i els joves

Soler també ha lamentat que gran part dels joves "desconeixen el fet cristià". En aquest sentit, ha assenyalat que això també implica "un pèrdua de coneixement cultural" perquè no s'ha mantingut "la línia de transmissió". "S'han perdut coneixements que formen part de la nostra societat, com a persones i com a poble", ha dit.