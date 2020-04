«El retorn depèn en aquest moment de vols de repatriació»

Lleir Daban, delegat de la Generalitat al Mèxic i els països de l'Amèrica Central, veu que en aquests moments, amb l'espai aeri tancat, les possibilitats de sortir de Cuba passen només perquè hi hagi algun vol de repatriació, ja sigui organitzat des de l'Estat espanyol o des d'algun altre país de l'espai Schengen. Daban s'ha posat en contacte amb Joan Antoni Rodríguez i també amb el grup de catalans a Cuba per intentar que a aquesta parella i a la resta de catalans a l'illa no els falti res bàsic. No veu una solució fàcil, però assegura que treballarà per intentar que hi hagi un vol o bé d'Espanya o d'algun altre país europeu. A part de la parella Rodríguez-Camejo hi ha com a mínim 8 joves més que en aquests moment es trobaven estudiant a l'Escola d'Art i Direcció de Cinema de Cuba. Aquests estan confinats a la mateixa escola i no poden ni sortir de l'habitació. Daban està esperant una resposta del consolat d'Espanya a Cuba.