Sant Fruitós i Santpedor comencen a repartir mascaretes infantils a les famílies

Els ajuntaments de Santpedor i Sant Fruitós han iniciat aquest dilluns la distribució de mascaretes entre les famílies del muncipi, tal com han fet altres consistoris de la comarca del Bages. L'Ajuntament de Sant Fruitós en dona de manera gratuïta dues unitats per a tots els infants empadronats al municipi d'entre 3 i 14 anys, l'edat dictada per l'Estat per poder realitzar sortides puntuals de casa a partir d'avui. En total es repartiran unes 2.500 unitats de diferents talles adequades a cadascuna de les edats dels infants. En aquest sentit s'han establert 4 talles entre les diferents franges d'edat: de 3 a 5 anys, de 6 a 8 anys, de 9 a 12 anys i de 13 a 14 anys. Aquest matí, personal de la brigada municipal ja n'ha preparat els paquets des de primera hora i n'ha iniciat el repartiment.

Aquestes mascaretes tèxtils estan elaborades amb teixit 100% polièster de 3 capes, el que equival a les mascaretes homologades com a FFP2. Es poden rentar fins a un màxim de 105 vegades a una temperatura màxima de 35 graus.

Per la seva banda, l'Ajuntament de Santpedor distribuirà 5.000 mascaretes per a tots els nens d'aquestes franges d'edat que estan empadronats al poble. El lliurament es farà organitzat per edats de manera que no es fomenti una sortida massiva per recollir mascaretes.

S'han confeccionat 5.000 mascaretes infantils de tres talles diferents i amb estampats vius perquè els agradin als més menuts. Abans de decidir si havien de dur goma lligada rere el cap o darrere les orelles es va demanar opinió a nens i nenes que les hauran de portar. Les mascaretes més petites seran per a infants de 3 anys, també n'hi ha una segona mida per a nens i nenes d'entre 4 i 8 anys i una tercera mida per als més grans de 9 a 12 anys. Les edats compreses entre 13 i 14 anys usaran les mascaretes casolanes d'adults que es distribueixen als més de 30 establiments oberts a Santpedor.

Les mascaretes per a nens de 3 a 12 es podran recollir a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de 10 a 13 h de dilluns a divendres, inclòs el dia 1 de maig. La distribució es farà cada dia per a una franja d'edat diferent. Avui és el torn del nens de 3 i 4 anys, demà el dels nens de 5 i 6 anys , dimecres els de 7 i 8 anys, dijous els de 9 i 10 anys i divendres la resta.