Bages Turisme inicia les formacions del programa Biosphere telemàticament

Bages Turisme ha iniciat de manera telemàtica les formacions del programa Biosphere, que acredita aquelles empreses del sector turístic compromeses amb el turisme sostenible i responsable. Aquesta setmana passada s'han portat a terme les dues primeres sessions: una per a les 15 empreses que enguany s'incorporen al programa i l'altra per a les 23 empreses que renovaran la seva acreditació.

Les sessions es van fer en format webinar. En el primer cas, es va explicar a les noves empreses el funcionament del programa, els objectius a complir i com es portarà a terme el treball. En el segon, es va informar a les empreses ja acreditades dels canvis en els manuals i requisits del programa.

En un context com l'actual, segons apunten des de Bages Turisme, disposar de l'acreditació Biosphere pren encara més importància ja que les previsions apunten que la sostenibilitat serà una de les grans tendències del sector del turisme en l'escenari post-coronavirus. En aquest sentit, les empreses acreditades amb el Biosphere es comprometen a desenvolupar un model de turisme sostenible, net i respectuós amb la natura i els ciutadans que viuen al territori, així com a promoure l'economia local i de proximitat. A la vegada, durant tot el procés d'acreditació es treballa per impulsar la qualitat i la professionalització de les empreses, amb l'objectiu que el sector guanyi la competitivitat necessària per poder afrontar la crisi, sempre des d'un punt de vista sostenible.

Per a la comarca del Bages «és de vital importància disposar d'empreses acreditades amb el segell Biosphere ja que posiciona el territori com a destinació de turisme sostenible», asseguren.