Callús celebra avui un ple telemàtic per escollir el relleu de Joan Badia a l'alcaldia

L'Ajuntament de Callús viurà avui una situació inèdita. Escollirà nou alcalde i ho farà a distància. Si bé és cert que ja hi ha hagut consistoris de casa nostra que els dar-rers dies han celebrat sessions plenàries telemàtiques, començant pel de Manresa, aquest serà el primer que en durà a terme un per proclamar un nou batlle, que serà el relleu de Joan Badia.

Tal com va informar Regió7, Badia va fer pública la seva renúncia al càrrec i a l'acta de regidor el 6 d'abril passat per motius de salut.

Aquell mateix dia es va fer efectiva aquesta renúncia amb un ple que va tenir lloc al vespre. Tot i que no se'n van donar més detalls, sí que es va precisar que la situació personal del ja exalcalde no tenia res a veure amb l'actual pandèmia de coronavirus. Després d'aquell ple s'ha hagut d'esperar a la tramitació de l'acta del nou regidor i procedir a la convocatòria oficial del ple d'avui.

Si res no ho canvia, el nou batlle serà Jordi Mas, que és a qui el grup municipal d'ERC-AM presentarà com a candidat. Amb tota probabilitat serà l'únic, ja que els republicans tenen una majoria absoluta molt àmplia, amb 8 dels 11 regidors que componen el consistori. El ple s'haurà de celebrar, per tant, per via telemàtica i amb tots els regidors i la secretària confinats i amb la votació de veu.

La secció local d'ERC a Callús va decidir per unanimitat proposar Jordi Mas com a substitut de Badia. Actualment era regidor d'Esports, Protecció Civil i Medi Ambient. L'acta que deixa buida Joan Badia l'agafarà el candidat número 9 a la llista municipal que ERC-AM va presentar a les eleccions del maig de l'any passat, Marc Pusó. Prendrà possessió del càrrec en aquest mateix ple.

L'actual primera tinent d'alcalde i regidora de Comerç, Turisme i Participació Ciutadana, Mireia Lladó, ha assumit aquests dies la funció d'alcaldessa accidental, en espera de l'elecció del nou batlle.

Aquest era el segon mandat de Joan Badia com a alcalde, que va assumir per primer cop el càrrec després de les eleccions del 2015.

En una carta que va fer pública quan va anunciar la seva renúncia, l'exbatlle callussenc explicava que «aquest mes de març passat diverses proves mèdiques han determinat que la persona que encapçalava l'equip, un servidor, no pugui continuar endavant. De manera que ens veiem obligats a rellevar el cap, a remodelar l'equip i a incorporar-hi altres persones».

Joan Badia subratllava que «personalment sento molt aquesta situació, tot i que sigui a causa de força major. Però l'important no és la meva situació personal, sinó que l'Ajuntament, el poble i els callussencs i callussenques puguin tirar endavant els seus projectes com a poble i com a col·lectiu».

Després d'aquest ple de caràcter extraordinari se'n celebrarà un d'ordinari en què s'aprovaran diverses mesures derivades de la situació generada per la crisi de la pandèmia del coronavirus.