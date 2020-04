Sant Vicenç anul·la l'edició d'enguany del Ball Popular de Gitanes

Sant Vicenç no tindrà aquesta any Ball Popular de Gitanes, si més no en la seva versió habitual, amb totes les colles i públic congregats, a la plaça de l'Ajuntament. És un dels actes festius assenyalats en el calendari del que ara se n'ha anunciat ja la suspensió per la situació d'excepcionalitat causada per l'epidèmia del coronavirus, tot i que ja s'ha anunciat que hi haurà alguna acció alternativa, tot i que encara no s'ha desvetllat.

El Ball de Gitanes de Sant Vicenç de Castellet, Festa Declarada d'Interès Local amb més de 110 anys d'història, se celebra el diumenge de la Segona Pasqua a la Plaça de l'Ajuntament. Enguany, doncs, havia de tenir lloc el 31 de maig.

Ara, però, la comissió organitzadora n'ha acordat i comunicat l'anul.lació. Alhora, però, s'ha anunciat que aquest dissabte 2 de maig, a les 12 del migdia, es farà un assaig general amb el mestre Lluís Oliveras al compte @oliverasgiralt d'Instagram. I que properament s'informarà de l'acte virtual alternatiu que se celebrarà el 31 de maig.

El Ball de Gitanes de Sant Vicenç de Castellet el protagonitzen més de 300 balladors populars distribuïts en diferents colles, i té el seu origen al poble l'any 1907.