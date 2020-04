La residència de Navàs eleva a 17 els morts per Covid-19

La residència de Navàs ha sumat dues noves defuncions com a conseqüència del coronavirus en la darrera setmana, segons ha fet públic l'Ajuntament en un comunicat. D'aquesta manera, les morts confirmades o amb simptomatologia de la Covid-19 a la residència del municipi s'eleven a 17 i sembla que es començaria a estabilitzar. Finalment, ja s'han fet les proves PCR als residents i al personal del centre i s'estan esperant els resultats.

En aquest darrer balanç, l'Ajuntament de Navàs ha concretat que, segons les dades del CatSalut, al municipi hi ha 52 persones que han donat positiu per coronavirus. Des del 16 març, quan es va anunciar l'estat d'alarma, al poble hi han mort 39 persones, 26 de les quals confirmades per la Covid-19, una xifra que inclou les de la residència, on han mort en aquest període 18 persones, 17 de les quals confirmades o amb simptomatologia del virus.

L'Ajuntament també ha informat que «després de més d'una setmana reclamant que es fessin testos PCR als residents i al personal de la residència», finalment divendres es van fer i estan esperant els resultats. D'altra banda, a instància de Metges sense Fronteres, el consistori també ha comunicat que s'ha buscat dues persones externes de la residència que puguin seguir els protocols de desinfecció i control de l'epidèmia, «per tal de millorar la manera de treball en aquests dies complicats». De manera voluntària les dues persones que ho estan fent són el director de l'Eix, Jordi Comes, i el metge Gabriel Martín.