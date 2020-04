Santpedor i Sant Fruitós comencen a distribuir mascaretes per als infants

Els de Santpedor i Sant Fruitós van ser dos dels ajuntaments que ahir van posar en marxa la distribució de mascaretes fetes a mida per als infant de les famílies del municipi. En el cas de Santpedor, el lliurament es fa a l'entrada del consistori, on, des del moment que es va posar en marxa, i malgrat la pluja que queia, ja hi va haver veïns que la van anara a buscar. Se'n distribuiran 5.000. El lliurament es fa organitzat per edats de manera que no es fomenti una sortida massiva per recollir mascaretes.

En el cas de Sant Fruitós l'Ajuntament les va començar a repartir casa per casa a través del personal de la brigada municipal. En dona de manera gratuïta dues unitats per a tots els infants empadronats al municipi d'entre 3 i 14 anys, l'edat dictada per l'Estat per poder realitzar sortides puntuals de casa des de diumenge. En total es repartiran unes 2.500 unitats de diferents talles adequades a cadascuna de les edats dels infants. En aquest sentit s'han establert 4 talles entre les diferents franges d'edat: de 3 a 5 anys, de 6 a 8 anys, de 9 a 12 anys i de 13 a 14 anys. Aquest matí, personal de la brigada municipal ja n'ha preparat els paquets des de primera hora i n'ha iniciat el repartiment.