Veïns de Sant Fruitós denuncien pujades del 70% del lloguer

Els veïns de 17 pisos d'un bloc de Sant Fruitós propietat de la Sareb, el considerat banc dolent espanyol, denuncien amenaces per acceptar una pujada d'entre el 50 i el 70% del preu del lloguer o abandonar el domicili. Els veïns del bloc de pisos situat al carrer Eugeni d'Ors consideren aquest augment de preu «abusiu».

Amb el suport de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), les 17 famílies afectades van enviar una recollida de firmes a la Sareb demanant que es negociés la pujada del lloguer, però asseguren que no han obtingut cap resposta. Tot i això, algunes de les famílies de la resta de pisos del bloc han acceptat el nou preu del lloguer mentre que altres ja han abandonat el domicili.

«Hi ha hagut assetjament telefònic i també presencial amb amenaces de portar-nos a vies judicials si no acceptem el nou contracte», denuncia David Martín, un dels veïns afectats i membre de la PAH, que afegeix que «per telèfon ens van oferir un preu i en persona es presentaven amb un preu més alt i obligaven, a més, a pagar una assegurança d'impagament al mateix veí, una idea totalment arbitrària i sense sentit». Martín explica que els veïns més afectats són els que actualment estan sense feina per la crisi sanitària i que, per tant, no es poden permetre assumir la pujada del lloguer proposada. Fins i tot, denuncia que «la immobiliària ha ofert a alguns dels veïns afectats veure altres pisos a un altre preu però només a través de fotografies i en ple estat d'alarma quan això és il·legal ara mateix».

A més de demanar que es mantingui el preu del lloguer o que almenys es negociï, els veïns demanen que es compleixin els contractes actuals. Els veïns asseguren que des de fa poc més de tres anys, quan les primeres famílies van començar a residir en aquests pisos, la Sareb no s'ha cuidat mai d'arreglar els desperfectes de l'edifici, com algunes calderes que no funcionen correctament, l'ascensor o la porta del pàrquing.

Precisament, el fet de no arreglar la porta del pàrquing va facilitar que entressin a robar al pis d'una de les veïnes del bloc afectat, Alejandra Fernández, que lamenta el poc interès que té la propietària de l'immoble en el benestar dels residents. Un dia «vaig baixar cap al pàrquing i el fluorescent estava fos, vaig caure per les escales i em vaig trencar el turmell. Vaig estar 4 mesos de baixa. Mai vaig rebre resposta quan vaig demanar responsabilitats», explica Fernández.

Paquita Racero i Joan Cuscullola són dos pensionistes que viuen en un dels pisos del bloc des de fa gairebé tres anys. «Nosaltres ja som grans per marxar. Trobar un altre lloc on viure ara per a nosaltres és molt complicat», lamenta Racero, que considera que la pujada del preu del lloguer és «molt exagerada».

Un altre cas és el de Lur García, a la qual dilluns passat se la va informar que havia començat un procés judicial després que no se li respectés l'any de pròrroga que preveia el seu contracte i que no acceptés l'augment del preu del lloguer que se li havia proposat.