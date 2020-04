Xavier Ribolleda prepararà plats saludables per a malalts de càncer

El xef berguedà Xavier Ribolleda, del restaurant Mare de la Font de Solsona, col·laborarà amb Ginkgo-Apac i prepararà receptes de cuina que es publicaran a la pàgina web de l'associació berguedana de persones afectades pel càncer. «Ofici i passió és el que m'acompanya en el dia a dia de la meva trajectòria i a partir d'avui col·laboraré amb Ginkgo elaborant receptes fàcils i saludables per poder fet tots a casa nostra», ha anunciat el xef en un vídeo a les xarxes socials. Ribolleda afirma que «només voldria que aquest projecte servís per donar un empenta a altres cuiners de la comarca per poder ajudar aquestes persones amb quatre pinzellades de cuina».

La presidenta de Ginkgo-Apac, Aurora Fernández, ha explicat a Regió7 que fomentar la cuina saludable és un dels objectius que té l'associació, i ha afegit que «durant el tractament de quimioteràpia i radioteràpia és difícil alimentar-se, queda com un gust metàl·lic poc agradable, es perden les ganes de menjar i tens un malestar general que no ajuda per cuinar ni menjar».

En una enquesta feta entre els socis de l'entitat, Fernández diu que es van adonar que els malalts de càncer «ens deien que havien deixat de cuinar i que menjaven el que els posaven, havien perdut les ganes de preparar aliments i acabaven fent plats bàsics com pollastre a la planxa». És per aquest motiu que l'associació va pensar en publicar receptes saludables i que no costin de fer per facilitar la feina a les persones malaltes i que puguin gaudir d'una alimentació sana. «Vam veure que tots els cuiners són a casa, i el Xavi, quan podia, sempre venia a les caminades que organitzàvem. Ell ens segueix i ens hi vam posar en contacte per saber si li interessaria el projecte», exposa Fernández.

El cuiner berguedà va respondre positivament a la col·laboració i els propers dies es publicarà la primera recepta a la web i a les xarxes socials de Ginkgo. «A la web farem un apartat d'alimentació saludable perquè la gent hi pugui entrar i copiar les receptes, els nostres socis ens diuen que deixen de cuinar, i s'ha de disfrutar menjant», acaba Fernández.