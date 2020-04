Jordi Mas pren possessió de l'alcaldia de Callús en un ple inèdit celebrat a distància

Jordi Mas (ERC) s'ha convertit en el primer alcalde de les nostres comarques escollit telemàticament. En un ple insòlit, celebrat aquest dimecres al vespre, va ser investit per unanimitat com a nou batlle de Callús en substitució de Joan Badia, que va renunciar al càrrec fa poc més de tres setmanes per motius de salut.

El nou alcalde va participar al ple en solitari des de les dependències de l'Ajuntament i amb la resta de membres de la corporació connectats per videoconferència. Un cop al càrrec, va assegurar que l'encara «amb moltes ganes i molta empenta».

El ple extraordinari per a la presa de possessió del nou alcalde de Callús va seguir el protocol habitual amb la mesa d'edat, la presentació de candidatures i la votació, però amb la diferència que la sessió es va desenvolupar amb els membres del ple i la secretària lluny de les dependències municipals, però connectats virtualment. La sessió plenària telemàtica va tenir també la presència del fins ara alcalde de Callús, Joan Badia.

Jordi Mas, presentat pel grup municipal d'ERC, que governa en majoria amb 8 dels 11 regidors del ple, va ser l'únic candidat que ahir va optar a l'alcaldia. La cap del grup de Junts per Callús, Marta Camps, a l'oposició amb 3 representants, va renunciar a presentar candidatura «per respecte a la causa de la renúncia de Joan Badia, la salut passa davant de tot. Volem continuar amb la veu que va donar el poble de Callús en aquesta legislatura».

Un cop presentat el candidat, els regidors, un per un, van expressar la intenció del seu vot verbalment. D'aquesta manera, Mas va ser escollit alcalde per unanimitat després de rebre el suport dels 11 regidors del consistori, els 8 de l'equip de govern d'ERC i els 3 de Junts per Callús, a l'oposició.

Després de prometre el càrrec «per imperatiu legal», Mas va agrair el suport rebut per part de les dues formacions del ple i va tenir unes paraules de record i d'agraïment al seu antecessor, Joan Badia, a qui va dedicar «una abraçada a distància», alhora que va voler recordar «i tenir molt present tota la feina que has estat fent aquests cinc anys i tot el que hem après de tu». Va remarcar també que agafa l'alcaldia «amb moltes ganes i amb molta empenta per tirar endavant i superar les proves que pugui haver-hi».

Al seu torn, la cap de l'oposició, Marta Camps, va mostrar a Mas «la nostra confiança en la teva persona» i va assegurar que des de Junts per Callús «estem esperançades que s'obre una nova etapa a la política local». De la mateixa manera, es van posar a disposició del nou batlle «en aquests moments més que mai pel que creguis que podem aportar». Tot i l'àmplia majoria d'ERC, es va mostrar confiada «que es pugui dialogar per arribar al consens».

Abans de l'elecció del nou alcalde també va prendre possessió del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Callús Marc Pusó, que era el número 9 de la candidatura que ERC va presentar a les municipals i que a partir d'ara ocupa l'acta que havia deixat buida l'exalcalde Joan Badia, que l'any passat va iniciar el seu segon mandat. A principi de mes, va fer pública la seva renúncia per motius de salut que no li permetien continuar liderant el consistori, una situació personal que es va desvincular de l'actual pandèmia de coronavirus.

Després de la presa de possessió, el nou alcalde de Callús ja va presidir el primer ple ordinari de la corporació, on, entre altres aspectes, es va aprovar la suspensió de totes les festes locals previstes per als propers mesos i es va donar compte de les mesures preses pel consistori davant la pandèmia de la Covid-19.