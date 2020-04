Santpedor anuncia la suspensió de la festa major

L'Ajuntament de Santpedor ha anunciat la suspensió de la festa major d'aquest any, que s'havia de celebrar a mitjan juny, com a conseqüència de la situació d'excepcionalitat causada per l'epidèmia del coronavirus.

Alhora, ha anunciat que com a alternativa es prepara una festa popular del confinament amb música, concursos i activitats a les xarxes.

L'Ajuntament exposa que "la necessitat de garantir la salut i el benestar dels veïns i veïnes de Santpedor i les restriccions dictades pels governs centrals i català per evitar la propagació de la Covid-19 han obligat a cancel.lar la festa major, prevista de l'11 al 15 de juny".

El consistori diu en un comunicat que "lamenta haver de prendre aquesta decisió excepcional, però davant de tot, prioritza la salut i el benestar de la gent de Santpedor". També s'anuncia la suspensió del Cicle Convent.

Primer ple telemàtic

D'altra banda, l'Ajuntament de Santpedor s'ha reunit aquest dimarts den un ple extraordinari i urgent demanat pels tres grups municipals a l'oposició. El ple és el primer que se celebra de manera telemàtica, d'acord amb les mesures de prevenció decretades per la crisi sanitària amb els regidors seguint la sessió des de casa i amb l'alcalde presidint el ple des d'alcaldia.

Durant la sessió s'han tractat tres propostes presentades pels grups de l'oposició. La primera anava encaminada a crear un Pla de xoc per a fer front als efectes de la Covid-19 i també una comissió de seguiment amb tots els grups municipals. L'equip de govern ho ha desestimat però es compromet a crear una comissió al ple ordinari que se celebrarà el dia 12 de maig. L'alcalde ha instat els grups a l'oposició a participar activament en aquesta de manera que es treballin, de manera consensuada, les mesures de reconstrucció social, econòmica i sanitària que necessitarà Santpedor.

Una segona proposta era destinar el romanent del 2019 al Pla de xoc que es plantejava des de l'oposició. També aquesta proposta s'ha desestimat perquè, segons ha explicat el regidor d'Hisenda, Josep Illa, a hores d'ara ja s'està destinant aquest romanent del 20% que marca el govern central i que en el cas de Santpedor és una xifra a l'entorn dels 60.000€. Per a l'equip de govern aquesta és una xifra insuficient per fer front al pla de reconstrucció social i econòmica que necessitarà Santpedor i es preveu una partida superior que es complementarà amb el pressupost del 2020.

El tercer tema que s'ha tractat al ple és deixar sense efectes el dictamen del juliol de 2019 sobre el règim de dedicació i retribucions dels membres de la Corporació. El punt s'ha desestimat amb els mateixos vots que amb la resta de propostes amb 8 vots en contra i 5 a favor. L'equip de govern ha fet una proposta a l'oposició perquè, en canvi, es destini al Covid-19 el que reben tots els els partits polítics amb representació municipal, de manera que sigui una aportació solidària de totes les formacions.

El primer ple telemàtic s'ha celebrat un cop s'han pogut donar les garanties i tècniques per a la seva celebració. El seguiment del ple ha comptat amb 75 espectadors en el seu punt de màxim seguiment. El ple es pot seguir al Canal Youtube de l'Ajuntament. El proper ple ordinari es podrà fer amb aquest mateix sistema el dia 12 de maig.