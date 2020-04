El carrer Major de Sant Joan serà exclusiu de vianants els caps de setmana i festius

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha aprovat per decret d'Alcaldia el tancament als vehicles d'un dels eixos centrals del municipi (des de Plaça de l'Església, passant per el tram més cèntric del Carrer Major, fins el Carrer Lleida) durant els festius i els caps de setmana.

Així doncs, aquesta zona del municipi serà d'ús exclusiu per a vianants a partir d'aquest divendres 1 de maig, dia festiu, des de les 8 del matí fins a les 10 del vespreh (horari dels festius). Durant els caps de setmana, es tancarà l'accés als vehicles el dissabte a partir de les 4 i fins a les 10 del vespre del dia següent, diumenge.

Aquesta mesura s'ha decidit després què hagi començat el desconfinament perquè els nens i nenes puguin sortir al carrer durant una hora al dia. El consistori argumenta que convertir en zona d'ús exclusiu per a vianants aquest tram de Sant Joan de Vilatorrada "permetrà tenir més espai per a mantenir les distàncies de seguretat i ampliar les zones d'esbarjo perquè els nens i nenes puguin passejar una bona estona pel carrer sense el perill dels vehicles".

L'altre objectiu, segons fonts municipals, és "convertir aquest vial els caps de setmana i festius en un espai lliure de vehicles on els ciutadans puguin gaudir del carrer per fer passejades i els nens puguin jugar i córrer pel carrer sense perill, ja que es tracta d'un carrer amb connectivitat amb la Plaça Major i el Parc Catalunya, zones de lleure del centre de la població".

Pel que fa a la línia d'autobús, funcionarà igualment però tampoc podrà passar per aquest carrer durant caps de setmana i festius. Així doncs, la parada de la Plaça de l'Església passarà a ser davant la ferreteria Raurich, uns metres abans de començar el tall d'accés als vehicles. Les parades del Carrer Sant Mateu queden suprimides durant els dies que no puguin accedir els vehicles.