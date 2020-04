Els sanitaris dels CAP de Súria, Sant Joan i Cardona denuncien retallades de personal a la zona

Treballadors de les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de l'eix del Cardener, que són la de Súria, Sant Joan de Vilatorrada i Cardona, critiquen que la direcció d'Atenció Sanitària del Bages hagi reduït el personal d'atenció continuada des d'aquest darrer cap de setmana d'abril quan el territori encara està immers en una situació complicada pel que fa a la pandèmia de la Covid-19.

Des de les primeres setmanes de crisi sanitària i a causa de les baixes de personal sanitari, es va decidir tancar els Punts d'Atenció Continuada (PAC) de Sant Joan de Vilatorrada i Cardona i centrar tota l'activitat d'aquest territori, que abraça una població de 26.865 persones, en el de Súria. Això obliga que tant els pacients que necessitin atenció mèdica com els treballadors que l'ofereixen s'hagin de desplaçar a Súria en un moment on les directrius dels dirigents sanitaris són minimitzar els desplaçaments.

Els professionals d'aquesta zona lamenten que, des d'aquest darrer cap de setmana d'abril, els tres equips que atenen tota aquesta població s'hagi reduït de tres a dos. «Això suposa el 33% de reducció del personal d'atenció continuada en aquest territori en relació amb la situació anterior a l'inici de la pandèmia», afirmen en un comunicat. També demanen que cada poble recuperi el seu Punt d'Atenció Continuada i el seu equip de guàrdia complet.

D'altra banda, l'Institut Català de la Salut assegura a Regió7 que des dels inicis de la pandèmia es va fer una reestructuració del treball en aquests centres i es va deixar en funcionament només el de Súria afegint-hi un nou equip de reforç format per metge, infermera i atenció a la ciutadania. A part d'això, asseguren que l'equip que ara s'ha retirat és un reforç que es va donar exclusivament per als dies de Setmana Santa i el cap de setmana següent i que, per tant, la situació actual és la mateixa que abans dels dies de Setmana Santa i que aquesta decisió «no suposa una retallada dels serveis ni econòmica en la dotació de l'Atenció Primària de la Gerència Territorial de la Catalunya Central».