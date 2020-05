Callús anuncia la suspensió de diferents activitats, inclosa la festa major

L'Ajuntament de Callús ha anunciat la suspensió de diverses activitats festives que havien de tenir lloc durant les properes setmanes, com a conseqüència de la situació d'excepcionalitat generada per la crisi del coronavirus. Aquesta anul·lació es va oficialitzar en un ple ordinari celebrat després del de caràcter extraordinari que va tenir lloc per a l'elecció del nou alcalde (vegeu Regió7 d'ahir). En concret, el que es va fer públic en aquesta segona sessió és la cancel·lació de la Fira de les Filadores, que enguany hauria celebrat la segona edició aquest mes de maig, la Setmana de la Gent Gran, la de la Infància (maig), la festa major (final de juny) i la Setmana de la Joventut (començament de juliol). El consistori també ha anunciat que el pressupost previst per a aquestes activitats serà destinat a ajuts socials. L'Ajuntament ha posat de manifest que la programació d'esdeveniments posteriors a aquestes dates queda pendent de l'evolució de la pandèmia.