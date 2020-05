Mura, un poble confinat com una família

Mura, amb 224 habitants, no ha registrat, per ara, cap cas de coronavirus. És un exemple de la resistència dels pobles petits que, amb els pocs recursos dels quals disposen, han hagut de fer mans i mànigues per fer front a la crisi sanitària. La pandèmia ha despertat una gran solidaritat entre els veïns i veïnes del municipi, amb un percentatge molt elevat de gent gran, que s'han organitzat perquè a ningú li falti de res. Botiguers, representants polítics i veïns s'ajuden els uns als altres per afrontar la situació i mantenir-se com un reducte lliure del virus.



Els avantatges i inconvenients dels pobles petits afloren amb més força en situacions d'emergència com l'actual. L'alcaldessa de Mura, Montserrat Playà, que aquests dies és a la primera línia de foc, creu que «la proximitat, el coneixement i la sensibilitat dels ens locals en la situació en què ens trobem són valors imprescindibles per estar al costat dels nostres conciutadans». Afirma també que «els ajuntaments petits tenim pocs recursos, per la qual cosa hem de reinventar-nos actuacions per fer front a aquesta emergència social, i aquí hi entra la solidaritat entre tots».



Des del primer moment, tots els representants municipals i Protecció Civil han fet pinya i «entre el jovent i els grans tots estem tibant el carro», diu Playà. Per organitzar-se, l'Ajuntament utilitza l'aplicació Piulapp, on té inscrites unes 140 persones, i des d'on anuncien totes les informacions d'interès. Per exemple, un cop a la setmana recullen totes les comandes de la farmàcia i un regidor va a recollir els medicaments i «els portem porta a porta o ens els venen a buscar, així la gent ja no s'ha de desplaçar ni traslladar-se a fora de Mura», mentre no funciona la farmaciola. També reparteixen el pa i els queviures a les persones que no els poden anar a recollir a les botigues del poble. «Atenem via telèfon tot el que ens demanen i mirem de resoldre-ho al moment», apunta l'alcaldessa.



D'altra banda, els veïns també assisteixen la gent gran que té malalties cròniques o alguna necessitat i els ajuden en les tasques diàries. «Tothom està ajudant en el que calgui i si algú no pot fer el menjar es fa una crida i se li fa arribar a la porta». Playà reconeix que «hi ha una forta conscienciació que tothom ha d'estar confinat a casa seva» i «un esperit de solidaritat i de germanor que no hi havia».



Això creu que és un dels avantatges dels pobles petits. «Som poca gent i entre nosaltres mirem d'ajudar-nos i donar-nos suport. Tots ens coneixem i ens ajudem, i com que no tenim gent de fora potser estem, entre cometes, més salvaguardats que els altres». Per contra, reivindica que «no tenim tots els serveis que necessitem».



Playà destaca la tasca dels comerciants del municipi que aquests dies «es desviuen perquè no ens falti de res». És el cas del forn de pa de Cal Muntada, amb Àngel Muntada al capdavant, els embotits i la carn d'Antonio Castaño, i el Celler, la botiga de queviures de Roser Font. Ells també han hagut d'adaptar la manera de treballar, amb moltes mesures de protecció i moltes hores de feina. Roser Font abasteix de queviures els veïns i veïnes del poble, que poden fer la comanda per whats-app i després la poden passar a recollir o els la porten a domicili.



Font va a Manresa cada dia a buscar els productes que el veïnat necessita perquè «no hagin de sortir. És la manera de protegir-nos entre tots». També ha adaptat els horaris a la situació, ja que abans estaven més ajustats al turisme que ara, segons Font, «malauradament no pot venir i treballem per la gent del poble».

«Ens cuidem els uns als altres»



La comerciant subratlla la gran solidaritat que s'ha generat entre tots els veïns. «Som com una gran família, que ens anem cuidant els uns als altres» en funció de les mancances de cadascú. Per a Font «la gent ha fet molt bé el confinament tenint en compte que és un poble que es prestaria a sortir al carrer perquè no trobes ningú, però ho han entès molt bé».



Els comerciants del poble han rebut aquests dies el suport dels seus conciutadans, que en tot moment els mostren l'agraïment i, fins i tot, els han dedicat una pancarta de suport al centre del poble. «Sentim que tenim molt suport de tothom, la gent està molt agraïda», diu Font.



Una solidaritat i essència veïnal que ha convertit Mura en l'irreductible llogarret del Bages.