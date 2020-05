Sant Fruitós impulsa la creació d'un nucli central de la cuina de l'arròs

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha iniciat la creació del Hub de la cuina de l'arròs, partint del projecte engegat el 2018 quan es va contextualitzar la festa des dels seus orígens.

El projecte de creació d'aquest centre neuràlgic, que es farà realitat per mitjà de la Fundació Alícia, vol situar Sant Fruitós de Bages com a referent de la cultura de la cuina de l'arròs, la seva gastronomia, la mateixa festa de l'arròs i el seu consum.

La primera de les accions que es realitzaran per tal de posar en funcionament el projecte serà la creació del Consell de la cuina de l'arròs. Aquest grup de treball vetllarà per recollir iniciatives, idear-ne de noves i donar-les a conèixer a la ciutadania amb l'objectiu d'enfortir el vincle entre Sant Fruitos de Bages i la cultura de la cuina de l'arròs.

Aquest consell estarà format per persones de diferents àmbits socials i també per entitats que tinguin alguna relació amb la cuina de l'arròs: productors, distribuïdors, cuiners, restauradors i consumidors.

Aquest projecte neix a l'entorn de la Festa de l'Arròs de Sant Fruitós de Bages, declarada festa d'interès turístic. Un esdeveniment popular conegut arreu de les comarques de la Catalunya Central.

Cal recordar que en l'edició d'enguany, que va tenir lloc el 23 de febrer passat, es van servir més de 3.200 racions d'arròs, que es van cuinar amb arròs del delta de l'Ebre, com s'acostuma a fer cada any. En aquesta ocasió, però, el vincle va ser més intents. La població bagenca va celebrar la seva festa més solidària recaptant fonts per ajudar a regenerar el Delta, seriosament danyat per la tempesta Glòria del mes de gener. Es va aportar un miler d'euros al Pla Delta. Però sobretot es volia promoure el missatge que cal protegir el patrimoni natural, i la idea que el Delta és de tothom.