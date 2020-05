Els alcaldes de l'eix del Cardener demanen la reobertura dels CAP

Els alcaldes de les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de l'eix del Cardener (Cardona, Súria, Callús, Navàs, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Mateu de Bages, Fonollosa, Aguilar de Segarra, Callús i Rajadell) han mantingut una reunió amb representants del Departament de Salut, de l'Institut Català de Salut (ICS) i la Delegació del Govern a la Catalunya Central, per tal d'abordar l'actual situació sanitària a la regió.

Les alcaldies han agraït l'esforç i el treball que estan realitzant els professionals sanitaris i s'ha posat de manifest que, tot i la gravetat de la situació, ja ha passat el pic de l'epidèmia de COVID-19 que va obligar a centralitzar bona part de l'atenció sanitària al Centre d'Atenció Primària (CAP) de Súria. Ara, la necessitat immediata, diuen, passa per posar data a la reobertura del CAP de Cardona i de Sant Joan de Vilatorrada, per tal de recuperar una certa normalitat i garantir un millor servei a la ciutadania, així com mantenir els equips de professionals que donaven el servei als diversos centres abans de l'inici de la crisi sanitària.

Des del Departament de Salut han assegurat que a partir de la setmana que ve s'anirà restablint l'activitat ordinària als tres CAPs i que s'està treballant en un pla de contingència per a la reobertura d'aquests centres que serà oportunament traslladat als responsables municipals, tal i com aquests han demanat.

També s'ha posat en valor la necessitat de garantir la perspectiva territorial d'un servei essencial com és la sanitat, incorporant en el pla de contingència les mesures adequades per poder abordar, també, la reobertura dels diverses consultoris mèdics locals situat a les àrees d'influència dels CAP de Cardona, Súria i Sant Joan.

Les diverses alcaldies s'han posat a disposició de les autoritats sanitàries amb voluntat de potenciar el treball conjunt entre administracions i mantenir una relació fluïda amb intercanvi d'informació.