Reparen el vessament del pou d'un col·lector d'aigua residual a Castellbell

L'Associació d'Amics de l'Església de la Bauma ha expressat el seu malestar pel fet que «hagin calgut tres mesos» per reparar una fuita al pou d'un col·lector situat en aquest barri de Castellbell, arranjament que, afirmen, es va resoldre ahir «en tots just tres hores de feina». Francesc Devant, integrant de l'entitat, explica que, des de principi de febrer, veïns del barri van detectar que un col·lector d'aigües fecals i residuals del barri havia quedat malmès per les riuades del Llobregat, com a conseqüència del temporal Glòria. I que ja en aquell moment es va posar en coneixement de diverses administracions, incidint en el fet que es produïa «un abocament incontrolat i permanent d'aigües fecals al riu Llobregat, generant greus problemes de salubritat de les aigües, proliferació de microorganismes nocius per a la salut, problemes d'higiene i de contaminació ambiental».

Per aquest motiu, demanaven «una intervenció urgent de les administracions, ja que a banda d'estar incorrent en un presumpte delicte ecològic per abocament incontrolat d'aigües residuals al riu Llobregat, creiem que és una situació inadmissible en ple estat d'alarma, en què se'ns demana extremar les precaucions en matèria d'higiene».

Finalment, segons explica Devant, «avui [ahir per al lector] s'hi han posat i en tres hores ho han arreglat. Però no entenem que haguem hagut de passar tres mesos de pudors per una situació que es podia resoldre en tan poc temps».