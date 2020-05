Súria i Navarcles distribueixen mascaretes a la població infantil

Navarcles i Súria són dos dels nombrosos municipis bagencs que s'han afegit aquests dies a distribuir mascaretes infantils per facilitar la sortida al carrer dels nens i nenes dels seus municipis.

En el cas de Súria, un grup de persones voluntàries està fent arribar aquesta setmana mascaretes de protecció als domicilis dels infants de la vila d'edats compreses entre els 3 i els 14 anys. Les mascaretes han estat confeccionades per un grup de voluntariat, amb material cedit per empreses.

En total s'han fet unes 1.200 mascaretes per a infants. Com en les anteriors elaboracions de mascaretes per a adults, aquesta iniciativa ha estat coordinada per l'àrea de Sanitat de l'Ajuntament. El material d'elaboració d'aquestes mascaretes per a infants ha estat cedit per les empreses Dibeni-Belinda Gómez Hernández (Súria), Cristal Textile Ribbons (Sallent) i Robin Hat (Rubí).

Des del consistori han informat que si alguna família no rep les mascaretes per als seus fills o filles, es prega que truqui l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) al telèfon 93 868 28 00 en horari d'atenció al públic.

A Navarcles, l'Ajuntament ha comprat mascaretes per a tots els infants i adolescents d'entre 3 i 13 anys (ambdues edats incloses) i tan bon punt es disposi de les mascaretes informaran la població sobre com les pot adquirir. El consistori assegura que es tracta de mascaretes reutilitzables, i que tenen el certificat dels controls de qualitat adequats. D'aquesta manera, el consistori vol assegurar que la sortida dels infants es fa sota la màxima seguretat per evitar el contagi del coronavirus. D'altra banda, als comerços que actualment estan oberts se'ls proporcionarà pantalles protectores per tal de poder desenvolupar la seva activitat amb la màxima seguretat.

A banda de Súria i Navarcles, també han repartit mascaretes per als infants municipis com Sant Fruitós i Sallent, mentre que Sant Salvador de Guardiola ho va fer per a majors de 60 anys i en altres poblacions s'ha fet a domicili independentment de l'edat.