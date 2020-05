La cinquena edició de 'Benvinguts a Pagès' s'ajorna al primer cap de setmana d'octubre

La cinquena edició de Benvinguts a Pagès s'ajorna i se celebrarà els dies 3 i 4 d'octubre. La gran festa de la pagesia catalana s'havia programat, com cada any, per al primer cap de setmana de juny, però la situació actual ha aconsellat l'ajornament d'un esdeveniment que obrirà les portes de les explotacions agrícoles, ramaderes i pesqueres del país. Els visitants seran els protagonistes d'una experiència a través de la qual podran veure com treballen els productors, comprar els seus productes al seu origen sense intermediaris i provar els restaurants de proximitat.

El cap de setmana a pagès esdevé una cita referent per al públic familiar i foodie que té al seu abast una gran oferta agroalimentària que els permet connectar amb el territori i l'origen dels aliments.

Inscripcions obertes



L'organització de Benvinguts a Pagès ha ampliat el termini d'inscripcions perquè productors, elaboradors, ramaders i pescadors s'inscriguin i ara tenen temps de fer-ho fins al pròxim 31 de maig. L'esdeveniment també treballa en l'organització de les activitats de lleure que es faran a diferents punts del país i també perfila les rutes de cap de setmana i d'una única jornada per fer més intensa l'experiència dels visitants que es desplacin a pagès.

Benvinguts a Pagès és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya, en una actuació coordinada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca, i del departament d'Empresa i Coneixement, a través de l'Agència Catalana de Turisme. Col·laboren al projecte la Fundació Alícia, els Consells Comarcals, Consorcis i Oficines de Turisme i altres entitats i associacions que treballen per la revalorització i la promoció del sector.