L'afectació a la residència d'avis de Navàs s'estabilitza amb dues morts en vuit dies

La residència d'avis de Navàs ha registrat entre els seus residents dues noves morts vinculades al coronavirus (o bé que en presentaven símptomes) en la darrera setmana. Això suposa un total de 19 defuncions per Covid-19 en aquest centre des que es va iniciar la pandèmia, si bé les dar-reres xifres mostren una evolució a la baixa que fa pensar en una certa estabilització de la situació. Són dades que ha fet públiques l'Ajuntament en la darrera actualització, que ha coincidit amb els treballs de logística i neteja que els Bombers han estat fent a la residència el cap de setmana, i quan ja se saben els resultats dels tests realitzats a final d'abril tant a residents com a treballadors.



En total, a la residència de Navàs han mort 21 residents des que va començar la pandèmia, 19 dels quals diagnosticats de Covid-19 o amb símptomes, amb una situació especialment crítica a mitjan abril i que darrerament sembla que presenta una tendència a la millora. I és que, de les 9 persones mortes que hi havia el 12 d'abril, se'n van sumar dues en només tres dies, i la situació va anar empitjorant fins a un total de 17 defuncions el 24 d'abril, mentre que la darrera actualització, del 2 de maig, n'ha sumat dues de noves en vuit dies. En el conjunt de la població, dins i fora de la residència, hi ha hagut una trentena de morts per coronavirus.

Ha calgut personal de fora



L'Ajuntament també ha donat a conèixer els resultats dels tests que l'ABS Navàs-Balsareny va poder realitzar el 24 d'abril a tots els avis i àvies de la residència i als seus treballadors. Pel que fa als residents, es van donar 24 casos negatius, 20 de positius i 2 de pendents. Tres dels que van donar positiu de Covid-19 han estat derivats a la residència Catalunya de Manresa, que acull explícitament avis de residències infectats per coronavirus, i amb previ consentiment tant dels avis com dels familiars. Per altra banda, dissabte el cos de Bombers de la Generalitat va portar a terme tasques logístiques a la residència de Navàs, i ajudant als trasllats i reubicacions de pacients que han donat negatiu a les proves PCR.



Quant al personal, diversos treballadors també van donar positiu als tests, si bé l'Ajuntament no ha precisat quants, alguns d'ells sense haver presentat simptomatologia. Tot plegat fa que més del 40 % de la plantilla hagi estat els darrers dies de baixa, ja sigui per Covid-19 o per altres causes, i s'ha hagut de contractar una vintena de persones externes per poder cobrir tot el servei i l'atenció dels avis.