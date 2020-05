Navarcles demana que els seus ciutadans puguin fer activitat esportiva en els termes veïns

L'Ajuntament de Navarcles ha presentat una queixa formal a la delegació del Govern de la Generalitat, a la delegació del Govern d'Espanya i al Consell d'Alcaldes perquè considera que es troba en una situació de greuge, per les petites dimensions del seu terme, davant el nou escenari que s'ha obert des del cap de setmana a l'hora de permetre a la ciutadania que faci determinades activiats.

El consistori exposa que el seu municipi té una superfície molt petita (5,5km2) i una població relativament alta (5.977 habitants), situació diametralment oposada a la que dels termes veïns. Talamanca disposa de 29,4 km2 i hi viuen 206 habitants, i Calders té un terme de 33,1km2 i 970 habitants.

Amb aquestes dades, l'Ajuntament navarclí exposa en la seva queixa que "ens trobem amb una densitat pel nostre poble de 1086,72 hab/km2 respecte densitats de 7,01 hab/km2 i 29,31 hab/km2 per Talamanca i Calders (els pobles veïns) respectivament. De ben segur que hi ha situacions similars i encara més extremes a tot el territori".

Seguint la normativa establerta a l'Ordre SND/380/2020, "ens trobem amb una situació on bona part dels habitants de la nostra població que volen practicar esport ho fan als mateixos llocs i es produeixen situacions amb un volum d'aglomeració considerable, mentre estem envoltats d'espais naturals dels pobles veïns pràcticament buits a causa de la seva baixa densitat de població", argumenta el consistori.

I hi afegeix que "entenem que afegiria complexitat a la normativa, però ens agradaria proposar la possibilitat de permetre la pràctica d'esport als municipis adjacents (tal com s'ha permès pels desplaçaments a horts), en especial quan es produeixin situacions on la densitat de població dels municipis veïns sigui molt inferior a la del municipi propi".

En aquest sentit, l'Ajuntament conclou que "creiem que això facilitaria la pràctica de l'esport d'una forma segura als habitants d'aquests municipis sense perjudicar la dels municipis veïns, equilibrant la distribució a l'espai dels qui ho practiquen".