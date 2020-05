La parella de Santpedor a Cuba veu amb desesperació la manca de vols

«Estem sense medicaments i passant moltes necessitats. Hem perdut cites mèdiques que teníem programades i tractaments que havíem de rebre, i tenim moltes famílies separades. Demanem un avió humanitari per fer una repatriació dels espanyols». Aquesta és la crida que fan el grup d'espanyols que han quedat a Cuba pendents de tornar. A mesura que van passant els dies, el grup es va incrementant perquè moltes persones que treballaven en el sector turístic han vist que no tenen possibilitats de trobar feina, com a mínim, fins després de l'estiu. Fa dues setmanes eren una seixantena i ara ja són 300. Entre aquests, una vintena de catalans. I una parella de Santpedor, tot i que actualment viu a Tarragona, Joan Antoni Rodríguez i Nieves Camejo.

El Consolat d'Espanya a l'Havana ara, simplement, no respon els seus correus. Silenci, però cap resposta en la tensa espera dels catalans i de bona part dels espa-nyols que es troben a l'illa sense possibilitat de retorn. Les condicions de vida a Cuba s'han endurit, amb restriccions per poder adquirir aliments. No tenen resposta del consolat i les iniciatives que ha dut a terme la delegació de la Generalitat a la zona de l'Amèrica Central no han fructificat, de moment.

Ahir, Lleïr Daban explicava a aquest diari que «no tenim notícies de l'ambaixada espanyola, ni de vols de repatriació». Hi ha l'espai aeri tancat, i un vol d'emergència pactat entre estats seria l'única excepció per obrir puntualment un aeroport. Daban ha fet una tasca d'acompanyament del grup, dels catalans, entre els quals hi ha 8 alumnes de l'Escola d'Art i Direcció de Cinema. Però la Generalitat no pot organitzar cap vol de repatriació perquè aquesta és una funció que no té delegada i és competència de l'Estat.

Nieves Camejo i Joan Antoni Rodríguez viuen la situació amb angoixa. «El consolat és ara com una tomba», deia ahir Joan Antoni Rodríguez. I expressava la tensió i el desconcert amb un «ens estem tornant bojos».

Rodríguez havia parlat ahir amb el delegat de la Generalitat, però és l'únic càrrec que a hores d'ara li respon. L'última esperança és una reobertura de l'espai aeri internacional a partir de la propera setmana, però ningú no els ho ha pogut confirmar.

Lleïr Daban ha estat mirant, també, si hi ha algun vol que organitzi algun altre país europeu, en el qual poguessin viatjar els catalans, però, de moment, no hi ha hagut cap possibilitat des de Sant Jordi fins avui. Rodríguez i Camejo viuen amb la germana d'ella i la seva família, 6 en un petit pis.